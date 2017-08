Ce que le record historique de transactions au premier semestre 2017 révèle de l’état du marché immobilier

Atlantico : Alors que les notaires qualifient cette tendance comme un rattrapage des mauvaises années passées, plutôt que comme un phénomène de bulle immobilière, existe-t-il cependant des risques dans le marché actuel ?

Philippe Crevel : Le nombre d’achats de logements anciens en France est depuis 2016 en forte hausse. 907.000 transactions ont été enregistrées entre mai 2016 et mai 2017 selon les derniers chiffres publiés jeudi dernier par les notaires de France. L’année précédente, 824.000 ventes d’appartements et maisons avaient été dénombrées. L’immobilier reste la valeur refuge par excellence. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne réalisée en 2017, les Français considèrent l’immobilier comme le placement le plus intéressant.

En effet, 68 % des Français considèrent que l’immobilier locatif est un placement intéressant (en hausse de 3 points par rapport à 2016). Les taux d’intérêt pratiqués ces derniers mois pour les crédits et la baisse du rendement des autres produits d’épargne expliquent sans nul doute cette évolution. L’immobilier devance toujours l’assurance-vie (59 %) qui est en léger recul (-3 points) certainement en raison de la baisse du rendement des fonds euros et de la polémique, née de l’adoption de la disposition de la loi Sapin II, prévoyant le blocage temporaire des contrats en cas de crise systémique. L’assurance-vie demeure, de loin, le placement financier préféré des Français. En interrogeant les Français plus précisément sur la question de la rentabilité, ces derniers placent toujours également l’immobilier locatif en tête même si la réalité économique est différente. Les Français se sont empressés à acheter de l’immobilier car ils craignaient une hausse des taux d’intérêt, hausse qui s’est révélée faible et éphémère.

Le marché français de l’immobilier reste assez sain car le poids des primo-accédants est faible. Ce sont avant tout des propriétaires qui vendent et qui rachètent. L’endettement demeure maîtrisé. Nous ne sommes pas dans un système avec gage sur les biens. Le système assurantiel qui est la règle dans notre pays préserve les banques en cas de mauvais paiement. La spéculation est assez limitée ce qui limite les risques liées à une bulle. Certes, une hausse rapide des taux d’intérêt qui n’est pas d’actualité à court terme pourrait provoquer une baisse rapide des prix comme cela avait été le cas entre 1992 et 1997.

Des facteurs structurels devraient conduire à terme à un assagissement des prix en dehors des zones géographiques dans lesquels les prix obéissent à des considérations internationales (Paris, la côte d’azur….). Le vieillissement de la population devrait amener une stabilisation des prix. C’est ce qui a été constaté en Allemagne avant l’arrivée d’un million de migrants. Quand le nombre de décès dépasse le nombre de naissances, naturellement, il y a plus de biens immobiliers remis sur le marché.