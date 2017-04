Philippe Bilger : "Les Français sont-ils des enfants qu'on a besoin de semoncer, de mettre en marche, de tenir par le bras pour que jamais ils ne se déterminent dans la liberté, l'impartialité et la qualité d'une vraie joute républicaine ?"

Zidane sort de sa réserve et Omar Sy de son silence. Et, devinez quoi, ils sont contre le FN et Marine Le Pen.

Bertrand Delanoë compare la situation politique en France aujourd'hui avec celle de l'Allemagne quand les derniers résultats électoraux n'avaient pas donné la majorité absolue au chancelier Hitler.

Et donc Marine Le Pen est peu ou prou Hitler. Personne, évidemment, ne proteste contre cette scandaleuse et immorale assimilation. Tous les coups, même les plus honteux, sont permis puisqu'il ne s'agit que du FN et de ses quasiment huit millions d'électeurs forcément bornés et obtus.

La paroisse de Saint Merri à Paris nous enjoint religieusement de voter contre le FN.

L'université de Poitiers croit nécessaire de faire connaître son opposition au FN.

Trente trois rédactions de grands médias déplorent que le FN n'accueille pas à bras ouverts les quotidiens, les télévisions et les sites qui régulièrement et mécaniquement lui sont hostiles.

Des services publics, des institutions et des syndicats (sauf FO), par la bouche de leurs responsables, sont sortis ostensiblement de leur neutralité avant le second tour.

Le président de la République qui n'a plus que cela à faire se mêle de ce qui ne le regarde pas et avec force métaphores météorologiques nous confirme qu'il déteste le FN que pourtant il a fortement contribué à amplifier. Il serait assez comique, si la cause n'était pas grave, d'entendre le mal proposer le remède. Et jouer les guérisseurs.

Le rouleau compresseur est en marche depuis le premier tour et il aboutira à l'élection d'Emmanuel Macron.

J'en suis heureux par avance pour ce dernier et pour moi puisque je voterai pour lui.

Mais tout de même quel drôle de pays, quelle étrange démocratie ! Pour ma part, à un niveau infiniment modeste, comme toutes les grandes voix humanistes se taisent ou ont peur ou sont seulement mobilisées contre le FN, je ne peux pas supporter ce qui, après 2002, vient faire de cette campagne présidentielle un combat honteusement inégal. Ces personnalités sont angoissées à l'idée de récuser le FN sur un plan politique mais en même temps de devoir défendre une certaine conception de l'équité républicaine. Alors lâchement elles disparaissent sous la table démocratique. Et laissent un déplorable Attali moquer le peuple et sa détresse qui est une "anecdote".

Serait-il inconcevable qu'on laisse les deux candidats s'affronter avec leurs forces et leurs faiblesses et que le 7 mai l'emporte mon favori sans qu'on éprouve ce sentiment très désagréable pour un citoyen que les dés ont été à nouveau en partie pipés ?

Les Français sont-ils donc des enfants qu'on a besoin de semoncer, de mettre en marche, de tenir par le bras, d'aider à traverser la rue politique pour que, au grand jamais, ils ne puissent se déterminer dans la liberté, l'impartialité et la qualité d'une vraie joute républicaine ? A-t-on donc si peur du FN qu'il faille ajouter à la détestation partisane qu'il inspire à beaucoup un supplément d'ostracisme, une couche d'animosité permanente en oubliant que ceux sur lesquels on crache sont aussi nos compatriotes ?