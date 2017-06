Philippe 2 : le sacre du gouvernement profond

Les nouvelles nominations et les évictions montre une fois de plus que l'Elysée a décidé de jouer son rôle jupitérien jusqu'au bout.

Il fut un temps où le facteur était plus qu'un simple employé, il était aussi une personne qui connaissait les gens derrière leur boîte aux lettres. Aujourd'hui, ce lien social revient sous une forme marchandisée proposée par La Poste. Et cela dit beaucoup de la façon dont nous percevons nos personnes âgées.

Trois groupes pour le centre, entre Modem, UDI et constructifs se placent pour servir au mieux le nouveau maître de l'Elysée. Mais dans leur cas, l'union pourrait faire la force face à un groupe LREM unique et hégémonique.

La défaite de la droite et sa dislocation à l'Assemblée pose la question de sa refondation : entre un buissonnisme qui n'est plus qu'idéologique et la tentation macroniste uniquement libérale, la droite devra trouver le temps de définir sa véritable stratégie et sa ligne de conduite pragmatique.