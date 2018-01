Peut-on vraiment défendre la liberté de la presse en la mettant sous surveillance ?

Dans le viseur apparait clairement RT, le média implicitement soutenu par le pouvoir russe et hostile à Macron. Le texte à venir est non seulement inutile comme nous allons le voir, il est aussi porteur de dangers.

La liberté de la presse est déjà encadrée par une loi vieille de 137 ans. A côté de l’’injure et de la diffamation durement sanctionnées, l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit des amendes de 45.000 euros pour « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler. » L’application de ce texte permet déjà de sanctionner la diffusion de fausses informations.

Pourquoi aller plus loin ? L’argument simpliste qui justifie pareille mesure, c’est la victoire de Donald Trump qui ne serait due qu’aux informations fallacieuses diffusées par la propagande russe. C’est gommer d’un trait les pratiques hautement contestables d’Hillary Clinton qui a mutilé elle-même sa campagne. Notons à ce titre que cet argument vient légitimer l’encadrement musclé de la presse par Poutine qui craint - à juste titre – l’utilisation de médias destinés à la propagande par les Américains depuis la guerre froide. Une fois de plus, la liberté de la presse va reculer en France au nom d’un intérêt général bien flou… dont la limite fluctue au gré des humeurs et des majorités.

Nos dirigeants politiques n’en sont pas à leur coup d’essai. La loi Dati du 4 janvier 2010 avait déjà contraint les journalistes à révéler leurs sources à la demande des juges au nom d'un « impératif prépondérant d'intérêt public ». Le parlement était un peu revenu en arrière avec l’amendement du 18 juillet 2016 à la loi visant à « renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » (toujours se méfier de ce type de titre aussi ronflant que trompeur). Malgré son mépris pour la liberté de la presse, le parlement avait restreint ce viol explicite du secret des sources des journalistes aux « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation » et au terrorisme.

Le nouveau texte promet d’ébranler un peu plus l’indépendance de la presse. Tant que la Justice n’aura pas tranché une affaire, comment le gouvernement appréhendera-t-il la diffusion d’une information en pleine campagne électorale ? Pire : une fois interdites dans leur média d’origine, les informations jugées trompeuses seront évidemment reprises sur les réseaux sociaux et alimenteront le scepticisme et le cynisme d’électeurs de plus en plus défiants vis-à-vis de notre démocratie. Sommes-nous prêts à souffler sur les braises de ce populisme rampant ? L’affaire Cahuzac aurait-elle résisté à l’exigence de « vérité officielle » avant l’ouverture du procès, elle-même un peu accélérée par la pression médiatique ? L'Etat aurait-il fait interdire comme "fake news" les articles contestant son affirmation péremptoire sur le nuage de Tchernobyl s’arrêtant à la frontière française.