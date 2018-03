Peur sur la démocratie : mais comment se forme vraiment l’opinion et sommes-nous plus influençables qu’avant via les Facebook et autres Cambridge analytica ?

Aujourd'hui que savons-nous de la manière dont les gens construisent leurs idées politiques ? A quelles influences sont-ils sensibles (famille culture, environnement social/professionnel, médias, intellectuels). Comment réagissent-ils face à des opinions contradictoires?

Edouard Husson : Nous n’en savons pas grand chose. Dans son dernier ouvrage, « Où en sommes-nous?», Emmanuelm Todd remarque que le déterminisme par des caractéristiques anthropologiques (les formes familiales qu’il a identifiées au fur et à mesure de ses ouvrages) résistent étonnamment à la modernité quand on regarde les comportements électoraux au niveau régional. Mais il dit le constater, non l’expliquer. Nous sommes confrontés à une situation paradoxale: la poussée hyperindividualiste du dernier demi-siècle, qu’on appelle familièrement « 1968 », se manifeste par la fragilité de la cellule familiale, le déclin des représentations collectives, l’instabilité des structures professionnelles.

Dans le cas de la France, les intellectuels, au sens de Péguy le conservateur, Aron le libéral ou Sartre le socialiste, ont quasiment disparu. Les médias dominants luttent contre les pertes d’audience en se situant de plus en plus du côté du manche, de la pensée dominante, ce qui accélère la perte d’audience. La dénonciation des « fake news » est un phénomène de groupe dominant.

La partie de la société qui s’est adaptée à la mondialisation et en tire un profit, individuel et collectif, dénonce des points de vue jugés hétérodoxes et aussitôt poursuivis, comme on s’acharnait contre la « sorcellerie » à l’époque moderne. Ce que les dominants ne voient pas c’est que le populisme, qui est lui aussi un système clos, est largement un miroir de la pensée dominante, de l’élitisme. Elitisme et populisme se nourrissent mutuellement; ils ont besoin l’un de l’autre. Ils sont aussi fermés au débat contradictoire l’un que l’autre. Macron a besoin de Marine Le Pen pour être élu. Et Marine Le Pen s’enferme dans un affrontement entre nationalistes et mondialistes où elle est forcément perdante. Mais l’un et l’autre passent à côté d’un troisième groupe, qui n’est ni élitiste ni populiste, et dont Christophe Guilly nous dit justement qu’il est extrêmement difficile à appréhender: il existe une nébuleuse d’opinions réfractaires à tous les partis, à tout ce qui vient de la « France d’en haut ». Ce sont ces 25 à 30% du corps électoral qui n’ont voté ni pour ni contre Maastricht en 1992 et qui n’ont pas voté non plus au deuxième tour de la présidentielle en 2017.

Dans une période caractérisée par un relativisme général et de brouillard où la vérité n'existe même plus comme valeur, ne va-t-on pas avoir un comportement qui va nous pousser à accepter uniquement des arguments qui vont dans le sens de notre opinion préconçue même s'ils ne sont pas ou peu crédibles ? Est-ce que ces biais psychologiques sont vraiment un phénomène récent ?

Edouard Husson : Vous avez raison, c’est l’un des paradoxes de l’époque. Onn n’a jamais autant brandi la liberté de l’individu et on a rarement constaté autant de conformismes. Je mets le mot au pluriel. Il y a le conformisme des dirigeants, bien connu; nul besoin d’en rajouter concernant la « pensée unique ». Juste pour remarquer la multiplication des menaces à la liberté d’opinion par des textes de lois, symptôme d’une élite qui a peur de perdre le pouvoir. Vous remarquerez que, dans un système de mondialisation, quand les partis de gouvernement de l’Occident démocratique se mettent à traquer les fake news, le Parti Communiste Chinois se durcit à son échelle et imagine un « néo-maoïsme ».