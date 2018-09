Les peuples se révoltent contre une Europe qu’ils estiment trop libérale alors qu’elle souffre de ne pas l’être assez

Après la Grèce, l’Autriche, la Pologne, l’Italie, la Grande Bretagne, la Hongrie, l’Autriche, des courants importants de l’opinion manifestent un rejet de plus en plus déterminé de l’Union européenne.

Ces courants sont identitaires, nationalistes, ils se retrouvent dans l’opposition à une immigration non régulée et surtout un rejet parfois violent de l’Union européenne telle qu’elle fonctionne, sa technocratie, ses normes, ses régulations et son libéralisme.

Aussi curieux que ça puisse paraître, ces mouvements se coagulent contre cette Europe qu’ils accusent d’être trop libérale alors que c’est l’inverse, si Bruxelles cristallise la grogne et la colère, c’est parce que Bruxelles trop autoritaire n’est pas assez libérale justement.

Il faudra un jour expliquer pourquoi on en arrive à considérer que l’Europe aurait été pendant toutes ces années trop libérale, alors que c’est exactement tout le contraire qui lui a servi de moteur : l’Europe s’est construite pour se protéger des excès du libéralisme.

Les populistes, ou du moins les leaders qui mènent la fronde, se trompent complètement en dénonçant l’Europe libérale. Ils se trompent ou alors le font exprès pour récupérer des forces de gauche en déshérence dans la plupart des démocraties. L’explication de ce paradoxe tient en peu de mots.

L’Union européenne n’est pas une création des libéraux et même pas des ultra libéraux qui n’en voulaient pas. L’Union européenne a été construite par toute une lignée de dirigeants politiques qui, depuis la guerre, n’a eu de cesse de tout faire pour éviter le retour de la barbarie nazie. Au départ, c’est un projet politique qui vise à empêcher la guerre.

L’Union européenne s’est construite d’abord sur des fondations économiques et monétaires en faisant le pari que ces fondations serviraient de points d’appui pour construire une union politique et qui sait, un jour ; une structure fédérale comme les Etats-Unis.

L’Union européenne a donc été construite dans un souci de se défendre de la concurrence internationale dans un monde de plus en plus ouvert, avec l’ambition de protéger ses peuples et sa façon de vivre avec notamment un modèle social unique au monde.

Tous ceux qui ont façonné cette construction de Jean Monnet au général de Gaulle, en passant par Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Delors, François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. Sans parler de tous les chanceliers allemands, tous ont été forgés par la pratique sociale-libérale-démocrate.

L’Union européenne a été construite avec l’obsession d’harmoniser l’espace intérieur au niveau fiscal et social et d’amener progressivement toutes les régions d’Europe aux mêmes conditions. D’où au départ, cette politique de fonds structurels qui revenait à redistribuer des financements afin que les pays les plus en retard se mettent à niveau très vite. D’où ces contraintes qui visent à harmoniser les procédures et les modalités de fonctionnement budgétaires et administratives.