Petites réflexions sur la commission parlementaire consacrée au naufrage d’Alstom

J’ai regardé comme beaucoup les auditions de la Commission Parlementaire qui veut faire la lumière sur la disparition d’un fleuron de l’industrie nationale, la société Alstom.

En fait il n’y a que deux sujets, comment faire sortir au plus tôt de sa prison américaine le bouc émissaire du dossier, et comment prévenir les drames qui peuvent se profiler dans les joyaux qui sont partis, et donc quelles actions sont à entreprendre.

Certains parlementaires, et c’est tout à leur honneur, insistent sur le premier point personne ne se préoccupe du second, comme si l’avenir n’était pas du ressort de l’Assemblée Nationale.

Il ne sert pas à grand-chose de mettre sur le grill tel ou tel responsable du fiasco, à quoi sert de demander des comptes à un cadavre ? Puisque la stratégie n’a pas réussie, c’est un échec, cette lapalissade n’étonnera personne sauf ceux qui veulent persister dans le déni de réalité.

On sait que dans la grande industrie le secteur acquisitions est important, et que la plupart des banquiers se nourrissent de leur département fusions-acquisitions. Ceci conduit inévitablement à s’interroger sans cesse sur la notion de « taille critique » et celle de « création de valeur « , éléments de langage auxquels nous sommes désormais habitués. Par conséquent dans cette idéologie économique il n’y a d’avenir que dans la taille acquise en « croquant » la concurrence affaiblie pour une raison ou une autre. Il est clair qu’une partie importante de l’industrie fonctionne de cette façon et que les acquisitions permettent de restreindre le nombre de concurrents et de grandir plus vite en mutualisant grâce au transfert de propriété des couts fixes incompressibles. Les actionnaires sont satisfaits puisque la rentabilité s’améliore, les salariés souvent moins car l’acquisition s’accompagne de suppression des doublons. D’autres entreprises industrielles préfèrent l’investissement interne, cela va moins vite, mais c’est plus humain tandis qu’ils effectuent à la marge des acquisitions d’entreprises plus petites pour être bien sures de rester techniquement des leaders dans leurs spécialités. Les commentateurs et les banquiers préfèrent les grandes fusions, les salariés préfèrent les petites acquisitions, et on peut dire que les succès sont plus importants dans le deuxième cas que dans le premier.

Rien n’indique au moment où la vente du département énergie d’Alstom est engagée que la seule stratégie possible est celle de la dispersion du portefeuille d’activités. La défense de cette décision c’est que la société n’avait pas les moyens de « manger » un de ses concurrents, il ne restait donc qu’être mangé. Ainsi, en préparant l’acquisition par d’autres considère-t-on avoir « sauvé » des emplois !