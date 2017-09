Petites questions sur la transition écologique en agriculture selon Nicolas Hulot

En désignant Nicolas Hulot « Ministre de la transition écologique et solidaire » avec rang de Ministre d’Etat et numéro 3 du gouvernement, Emmanuel Macron s’assure le soutien d’une large frange de la population déjà séduite par l’écologiste le plus populaire de France.

Tout comme la majorité des citoyens, il accorde toute son importance à la protection de l’environnement mais le consensus s’effrite vite quand il faut passer des intentions aux solutions.

Dès lors les postures idéologiques se heurtent aux approches rationnelles et l’écologie politique tourne le dos à l’écologie scientifique.

L’agriculture est alors accusée, par ses détracteurs éloignés de la réalité agricole, de nuire à l’environnement ou à la santé de la population.

Au travers de deux exemples récents, Nicolas Hulot démontre que sa conception de la transition écologique est fortement inspirée par le discours des ONG écolos.

Glyphosate : un faux-procès

Le 29 août 2017, le Ministre d’Etat annonce que la France s’opposera au renouvellement de l’autorisation de l’herbicide glyphosate (matière active du Roundup®) invoquant des « incertitudes sur la dangerosité de la molécule ».

Est-ce la position du Gouvernement ? Ou celles des ministres plus concernés de la Santé et de l’Agriculture ?

Nicolas Hulot exploite à l’évidence le récent avis contesté du CIRC* classant le glyphosate « cancérogène probable » contre l’avis de toutes les agences de sécurité sanitaire française (ANSES), européennes (EFSA, Echa) ou internationales y compris l’OMS dont le CIRC est une agence ! La viande rouge classée par le CIRC au même niveau que le glyphosate, sera-t-elle aussi frappée d’interdit par le Ministre d’Etat ?

Rappelons que le glyphosate est largement utilisé dans le monde depuis plus de 40 ans sans rencontrer de problème sanitaire.

Depuis plusieurs décennies son profil toxicologique a été jugé favorable. Qu’il s’agisse de sa toxicité aigüe (inférieure à celle du sel de cuisine ou de l’aspirine) ou chronique (constamment reconnu comme non cancérigène, non mutagène, non génotoxique).

Début septembre, coupant court aux allégations mensongères, l’EFSA, a confirmé que le glyphosate n'est pas un perturbateur endocrinien.

Faisant fi des avis consensuels des agences sanitaires, rôdé aux méthodes des groupes écolos, étranger à toute démarche scientifique, Nicolas Hulot ne retient que le seul avis du CIRC allant dans le sens de son opinion personnelle malgré les vives critiques émises sur la crédibilité de cette étude.

Le Ministre d’Etat ignore ou feint d’ignorer l’importance et les multiples usages agricoles du glyphosate sans lequel la seule alternative est le travail mécanique plus onéreux, gourmand en carburant et émetteur de CO2.

L’agriculture française s’ouvre avec retard aux techniques de conservation des sols, s’appuyant sur l’abandon du labour ou du travail du sol nécessitant alors l’emploi de faibles doses de glyphosate pour détruire avant semis les couverts spontanés ou implantés dans l’interculture. Techniques agro-écologiques par excellence, elles diminuent les coûts pour l’agriculteur, améliorent la fertilité des sols en les enrichissant en matière organique, freinent l’érosion, séquestrent le carbone dans le sol contribuant ainsi à réduire l’effet de serre.