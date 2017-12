Les petites piques des acteurs

Dans le cinéma comme dans le théâtre, on s’aime et/ou on se déteste. Et quand on a quelque chose à dire, on le dit!

À la fin du tournage de Certains l’aiment chaud, le scénariste du film, Billy Wilder, juge l’actrice principale, une certaine Marilyn Monroe : Elle a un corps de granit et un gruyère en guise de cerveau, avec les trous.

Et quand on lui demande pourquoi il a tant tenu à tourner avec Marilyn, il répond avec cette pique ironique : Il est vrai que ma tante Minnie aurait été ponctuelle et n’aurait pas bloqué le tournage par des caprices. Mais qui paierait pour voir ma tante Minnie?

La comédienne de théâtre Cécile Sorel n’en finissait pas de faire ses adieux à la scène.

Au point que l’acteur Jean Marsac finit par dire : Ce n’est plus une comédienne, c’est une récidiviste.

Aller-retour fulgurant entre Louis Jouvet et son élève François Périer, à qui il fait répéter Dom Juan :

Jouvet : Si Molière voit comment tu interprètes ton Dom Juan, il doit se retourner dans sa tombe…

Périer : Comme vous l’avez joué avant moi, ça le remettra en place!

Topaze, la pièce de Marcel Pagnol, faisait salle comble tous les soirs. André Lefaur (qui tenait le rôle principal) et Pauley (le second rôle) s’attribuaient chacun le mérite du succès. Tant et si bien qu’ils finirent par se haïr l’un l’autre. Arrivant un soir au théâtre, Lefaur aperçoit une longue file d’attente au guichet. Il croise ensuite un placier qui l’informe : M. Pauley est souffrant. Il ne pourra pas jouer ce soir. Alors Lefaur désigne du doigt la file d’attente : Voyez, ça se sait déjà!

Marcel Achard est questionné par l’un de ses amis à propos de la mise en scène d’un confrère : Tu as aimé sa pièce?

Réponse d’Achard : Non, pas beaucoup. Il faut dire que je l’ai vue dans de mauvaises conditions : le rideau était levé.

En 1841, l’académicien Jean-Pons Viennet commet une pièce de théâtre intitulée Arbogaste. La pièce n’est jouée qu’une seule soirée tant l’accueil du public est glacial. À l’issue de l’unique représentation, le comédien Pierre-François Beauvallet s’adresse au public : Mesdames et messieurs, j’ai l’honneur de vous annoncer que l’auteur de la pièce, M. Viennet, désire garder l’anonymat.

Alexandre Dumas fils envoie à l’actrice Madeleine Brohan deux billets pour assister à la première de l’une de ses pièces. Mais les places en question ne sont pas de premier choix. Alors Dumas joint un petit mot d’excuse : Ne m’en veuillez pas, on fait ce qu’on peut, pas ce qu’on veut. La réponse épistolaire de Madeleine Brohan fuse dès le lendemain : J’ai vu votre pièce. Je suis bien de votre avis !

Jean Anouilh avait pour habitude de ne pas assister à la générale des pièces dont il était l’auteur. Un jour, un comédien s’en étonna :

Le comédien : Comment, monsieur Anouilh? Vous ne serez pas là demain?