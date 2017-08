Les petites attentions qui séduisent les femmes

Faites-lui un compliment ! Nous avons déjà abordé le sujet, mais cela vaut le coup d’insister. Recevoir un compliment sincère fait toujours plaisir et les effets positifs sont plus intenses qu’on ne le soupçonne. Faites-la rire ! Là nous vous entendons dire : « Oui, mais j’ai pas d’humour. » Mais si vous en avez ! Une réplique culte, une blague, une grimace, une expression, une vidéo marrante, un sketch de votre humoriste préféré... Partagez quelque chose qui vous fait rire et ce sera doublement gagné !

Le partage ET l’humour. Offrez-lui des bons ! Un bon pour la vaisselle, la préparation du repas, les lessives de la semaine, un dîner au resto, un verre dans ce bar qu’elle veut tester depuis plusieurs semaines, une soirée ciné, un câlin... Les petites attentions s’avèrent très efficaces ! Votre amie ou votre compagne a eu une journée difficile, offrez-lui ses bonbons préférés, des ballons, une crème pour les mains. Envoyez-lui un message pour démarrer la journée ou dites-lui tout simplement que vous êtes là pour elle. La présence est le plus beau des cadeaux que l’on peut faire à quelqu’un. Dites merci. Encore un truc qui n’a l’air de rien. Mais c’était quand la dernière fois que vous avez dit merci ? Merci pour ton écoute, merci pour ton soutien, merci pour tout ce que tu fais au quotidien, merci d’être toi, merci d’être là, merci pour ton sourire, merci pour ce que tu as dit à ce moment- là, etc. Vraiment, essayez. Vous serez étonné des résultats.

En gros, ne le dites pas qu’avec des fleurs. De temps en temps et de manière confortable pour vous, exprimez-vous avec des mots. Personnalisez vos attentions. Une femme aime se sentir unique et aime les attentions qui ne s’adressent qu’à elle. Une petite attention qui ne fera plaisir qu’à elle ou particulièrement à elle fera des miracles !! Surprenez-la. Là encore, pas de grandes découvertes, c’est vrai. Alors pourquoi vous ne le faites pas ? Pas non plus besoin de l’emmener faire un saut en parachute. La surprise se trouve aussi dans les petites choses du quotidien que vous n’avez pas l’habitude de faire. Cuisinez-lui son plat préféré, allumez les bougies avant qu’elle rentre, ouvrez une bouteille de son vin préféré, remplissez le frigo à sa place, levez-vous plus tôt pour préparer le petit déjeuner. Dites-lui à quel point elle est importante pour vous ! Encore une idée valable en dehors du couple. Et toujours la même question : c’était quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu’un à quel point il/elle était important(e) pour vous ? Ça ne coûte rien et on s’en prive pourtant. Pas besoin de lettre de six pages. Un petit mot, une simple phrase. Vous êtes fier(e) de ce qu’elle accomplit ? Dites-le-lui. Elle vous manque ? Dites-le-lui. Vous êtes heureux(se) pour elle ? Dites-le-lui ! Vous êtes triste de ce qui lui arrive ? Dites-le-lui ! À travers ces phrases, elle saura qu’elle compte pour vous. Prenez soin d’elle.

Préoccupez-vous de ce qu’il se passe pour elle, soyez présent(e), faites-lui savoir qu’elle peut compter sur vous. Je ne peux pas m’empêcher de faire une parenthèse : mesdames, prenez soin de vous ! N’attendez pas que quelqu’un d’autre le fasse. Même si évidemment ça fait du bien de temps en temps.

