Petite typologie des musulmans de France

Le premier groupe (18 % des effectifs) englobe les individus les plus éloignés de la religion. Ils sont favorables à la laïcité, ne formulent aucune revendication d’expression religieuse dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse du monde du travail ou de l’école, ne souhaitent pas de nourriture halal à la cantine et sont très largement d’accord avec l’idée que la laïcité permet de pratiquer librement sa religion. Le second groupe (28 % des effectifs) partage les mêmes valeurs. Ses membres sont d’accord avec l’interdiction de la polygamie et avec l’idée que la loi de la République passe avant la loi religieuse.

Ils se distinguent cependant par un attachement plus fort à la consommation de nourriture halal. Une partie d’entre eux est favorable à l’expression religieuse au travail. La troisième catégorie (13 % des effectifs) est plus ambivalente. Elle s’oppose au niqab et à la polygamie, mais elle conteste aussi l’idée selon laquelle la laïcité permet de pratiquer librement sa religion. Sans être radicale, elle critique le modèle républicain, a minima dans ses modalités d’application. Une forte minorité de ses membres souhaite d’ailleurs exprimer sa religion sur son lieu de travail. La quatrième catégorie (12 % des effectifs) se distingue de la troisième par une plus grande acceptation de la laïcité. En revanche, elle critique massivement l’interdiction de la polygamie en France tout en condamnant absolument le niqab, rejeté par 95 % des membres de ce groupe. Cette catégorie réunit beaucoup de musulmans étrangers résidant en France.

La cinquième catégorie (13 % des effectifs) représente les individus qui présentent des traits autoritaires : 40 % de ses membres sont favorables au port du niqab, à la polygamie, contestent la laïcité et considèrent que la loi religieuse passe avant la loi de la République. Dans leur immense majorité, les membres de ce groupe ne considèrent pas que la foi appartienne à la sphère privée, ils sont d’ailleurs majoritairement favorables à l’expression de la religion au travail. La sixième catégorie (15 % des effectifs) se distingue de la cinquième en prônant une vision plus « dure » des pratiques religieuses. En revanche, elle valorise la foi comme un élé- ment privé et non comme un élément public. Presque tous ses membres valorisent le port du niqab et près de 50 % contestent la laïcité tout en étant favorables à l’expression de la religion sur le lieu de travail. Le groupe A formé par les catégories 1 et 2 (représentant 46 % des musulmans de France) est soit totalement sécularisé soit en train d’achever son intégration dans le système de valeurs de la France contemporaine. Il ne renie pas pour autant sa religion, souvent identifiée au halal, et a une pratique religieuse très supérieure à la moyenne nationale. Le groupe B formé par les catégories 3 et 4 est plus composite et s’inscrit clairement dans une position intermédiaire. Les individus qui le composent sont fiers d’être musulmans et revendiquent l’inscription de leur religion dans l’espace public. Très pieux (la charia a une grande importance pour eux, sans passer devant la loi de la République), ils sont souvent favorables à l’expression de la religion au travail, ayant très largement adopté la norme halal comme définition de l’« être musulman ». Ils rejettent très clairement le niqab et la polygamie et acceptent la laïcité. Ils représentent 25 % de l’échantillon.