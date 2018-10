Petite : suivre ses rêves et aller au bout des choses

LIVRE

Petite

de Sarah Gysler

Ed. Equateurs

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Ce livre est un roman d’apprentissage foudroyant, celui d’une petite fille qui transforme sa colère en odyssée. Avec humour et tendresse, la jeune globe-trotteuse raconte les tourments de l’enfance, son dégoût d’une société uniformisée, mais aussi son irrésistible soif d’être libre qui la pousse à dépasser ses peurs.

POINTS FORTS

-"Petite" ouvre une fenêtre sur ce qui se trame dans les têtes d'une génération qui ne croit plus aux schémas du monde occidental, qui a abandonné l'idée de chercher les réponses dans les idéologies dogmatiques qui ont soulevé l'enthousiasme de la jeunesse au XXe siècle.

Une génération qui préfère chercher des pistes en se frottant au monde, dans les rapports aux autres et à la nature. Des pistes qui dessinent le plus souvent un point d'interrogation.

-Sarah Gysler pose un regard acéré sur le monde qui l'entoure, sur les adultes qui l'ont fait grandir, un optimisme et une foi en la vie solidement accrochés au sac à dos.

- Il y a quelque chose de profondément touchant en Sarah Gysler. Son livre, c’est son authenticité. Seule prime la liberté, il n'y a donc pas de place pour la tricherie ou les faux semblants.

- Ses propos sont justes, percutants, remettent en cause nos façons de considérer notre société. La plume est concise, cash par moments, humoristique aussi, mais très mature également.

- J'ai beaucoup aimé sa façon d'utiliser des mots forts et tranchants avec lesquels nous parvient une constatation de piètre état de notre société, hypocrite et individualiste.

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas ; ça passe ou ça casse ; on aime ou on n’aime pas !

"Petite" est un récit enlevé, et ses maladresses sont celles de la jeunesse, qui donnent à son récit une sincérité totale. Un regret: que ses derniers voyages soient décrits trop vite; ils auraient mérité un roman à eux seuls

EN DEUX MOTS

Je ne connaissais pas Sarah Gysler avant ce livre, c'était pour moi une totale découverte parce qu'en ouvrant le livre je n'avais pas regardé ses thèmes et ne savait pas qu'il était autobiographique. Avec une écriture très lyrique par moments, Sarah Gysler offre sa vision d'une société qui ne lui correspond pas, entre états d'âmes, désirs et attentes, une jeunesse bousculée qui l’amènera à prendre un sac sur le dos et casser les codes sociétaux qui attendaient d'elle le fameux métro-boulot-dodo. Un livre court mais qui raconte beaucoup, et si on ne se jetterait pas tous à corps perdus dans l'aventure des globe-trotters, l'aventure de sarah gysler, sa perception du monde qui l'entoure et son besoin de liberté (qui en soit est partagé par beaucoup, je pense) apportent une véritable bouffée d'air frais et vraiment beaucoup de douceur. J’en suis pour ma part ressortie sourire aux lèvres, parce que l'histoire est touchante, rare peut-être mais pas unique. A défaut de prendre son sac à dos, on a, je crois, tous rêver de réaliser ses rêves "en marge" de la société. Sarah Gysler l'a fait, et le raconte avec douceur et poésie.et ça réchauffe le cœur. "Petite" est un livre que je pourrais recommander aux plus jeunes, pour leur montrer que tout est possible, qu'il ne faut jamais se cantonner à ce que la société veut nous imposer. Il faut suivre ses rêves et aller au bout des choses.