Petite psychologie des arnaqués : pourquoi autant de gens se laissent facilement escroquer

Atlantico : Le professeur de psychologie Stacey Wood au Scripps College s'est penchée sur les arnaques sur internet pour tenter d'identifier pourquoi ces dernières avaient tant de succès. En trois ans, le réseau BBB "Better Business Bureau" a estimé que les fraudes à la loterie avaient extorqué plus de 350 millions de dollars aux Etats-Unis. Comment expliquer un tel succès ? Quelles sont les techniques utilisées par les "scammers" pour arnaquer les gens ?

Nathalie Nadaud-Albertini : Si l’on suit l’étude du professeur Stacey Wood, le succès des arnaques sur Internet s’explique en partie par la technologie qui permet de cibler plus large et d’agir à plus grande échelle. Par le passé, les escroqueries existaient, mais se faisaient de façon plus restreinte, alors qu’aujourd’hui, elles sont le fait d’équipes qui opèrent mondialement, basées notamment au Canada, au Costa Riva, à la Jamaïque et au Nigeria. Il est, par ailleurs, plus difficile de les arrêter et de les poursuivre pénalement, d’une part, parce que la technologie leur permet de mieux se dissimuler, et d’autre part, à cause de l’opération d’envergure internationale qu’une telle investigation demande.

Les techniques utilisées par les « scammers » reposent sur plusieurs facteurs visant à susciter la confiance, lesquels se recoupent entre eux :

- la familiarité : ils utilisent, par exemple, des noms de marques connues, comme Marriott ou Costco, ou des identifiants téléphoniques de la région.

- la légitimité/la crédibilité : ils recourent par exemple à des formulations ayant des accents juridiques afin de laisser penser que leur pratique est légale et digne de confiance.

- une présentation attractive, colorée, montrant des billets de banque et/ou les gagnants passés.

Quel type de population est particulièrement sensible à ce type d'arnaques ?

D’après l’étude du professeur Stacey Wood, les populations les plus vulnérables à ce type d’arnaques sont les personnes qui évaluent les risques de réponse comme étant plus faibles que les chances de gagner. Il ressort de cette étude qu’il s’agit des personnes les plus jeunes ainsi que celles dont les niveaux d’études et de revenu sont les plus bas.

Il ressort des expériences menées par le Dr Stacey Wood que même si 60% des sujets avaient identifié l'arnaque, ils pensaient quand même pouvoir en tirer bénéfice. Comment expliquer ce phénomène et quels conseils peut-on donner aux gens pour se prémunir de ce type d'arnaques ?

En effet, même si 60% identifient la sollicitation comme étant une escroquerie, ils pensent également pouvoir y gagner quelque chose, notamment en considérant qu’il s’agit de loteries clandestines, de sorte qu’ils ne parviennent pas à renoncer à l’espoir de gagner une forte somme d’argent par ce moyen.

On peut se prémunir de ce type d’escroqueries par des services et des applications identifiant les appels et prévenant contre les escrocs déjà identifiés, un peu comme les anti-virus préviennent contre les virus informatiques préalablement connus.

Cela dit, si on se base sur les résultats de l’étude, à savoir que les victimes de ce genre d’arnaques sont les personnes qui préfèrent y voir une possibilité de gains plutôt qu’une possibilité d’arnaque, le moyen de prévention le plus efficace est d’écouter la perception qui nous dit qu’il s’agit d’une escroquerie et d'accepter de renoncer à l’espoir de gains quasi-miraculeux.