Une petite merveille de délicatesse et d'émotion

LIVRE

Nos âmes, la nuit

de Kent Haruf

Ed. Robert Laffont

L’AUTEUR

Kent Haruf était un écrivain du Colorado, auteur d'une poignée de romans taiseux à la beauté fragile, traversés de frissons de mélancolie. Que ce soit dans Le chant des plaines, Colorado blues ou Les gens de Holt County et Nos âmes la nuit – le petit dernier, qui nous intéresse aujourd'hui –, les personnages sont secoués d'immenses chagrins enfouis et de petits bonheurs murmurés, de crainte que le vent ou les ragots ne les éparpillent aux quatre coins de la plaine.

Kent Haruf est mort en 2014, quelques mois avant la parution aux Etats-Unis de Nos âmes la nuit.

THEME

Dans la petite ville de Holt, Colorado, déjà théâtre des évènements du "Chant des plaines", Addie, 75 ans, veuve depuis des décennies, fait une étrange proposition à son voisin, Louis, également veuf : voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit avec elle, simplement pour parler, pour se tenir compagnie ? La solitude est parfois si dure…

Bravant les cancans, Louis se rend donc régulièrement chez Addie. Ainsi commence une très belle histoire d’amour, lente et paisible, faite de confidences chuchotées dans la nuit, de mots de réconfort et d’encouragement. Une nouvelle jeunesse apaisée, toute teintée du bonheur de vieillir ensemble.

Mais voilà, bientôt, les enfants d’Addie et de Louis s’en mêlent, par égoïsme et surtout par peur du qu’en-dira-t-on. Le fils d’Addie, ulcéré, somme sa mère de quitter ce vieil homme qui, il en est persuadé, en veut à son argent. Dans sa colère, il va jusqu’à la menacer de l’empêcher de voir son petit-fils. La fille de Louis, qui pourtant vit loin, ne supporte pas les coups de téléphone malveillants de ses anciennes copines d’école, qui salissent tout et lui font honte.

Pris dans la violence et la rancœur de leurs enfants, Addie et Louis résistent mal.

POINTS FORTS

Un petit bijou. On est saisi par une telle densité et autant de délicatesse. L'air de ne pas y toucher, Haruf parle comme personne de l'amour et des ratages qui jalonnent une existence. Des blessures qui ne guérissent jamais. Des actes dont on n'est pas toujours très fier. Difficile de ne pas terminer sa lecture pour le moins étranglée par l’émotion, sinon les yeux rougis de colère mais aussi de compassion pour Addie et Louis.

Une histoire simple, celle de l'amour qui nait entre un homme et une femme âgés. Un livre tendre, qui traite avec délicatesse de l'amour et de la sexualité à l’automne de la vie. L’amour en récompense

Un pied de nez à ceux qui jugent et cataloguent trop vite, dans une prude Amérique soucieuse de l'entretien de ses pelouses et du respect des rituels sociaux.

Belle quête de l’amour à l’âge ou l’on croit à tord que c’est impossible.

Ces échanges nocturnes nous valent quelques beaux dialogues lorsque nos deux veufs racontent chacun leurs souvenirs, les hauts et les bas de leurs vies, leurs regrets et leurs envies, leur simple bonheur de partager tout cela.