Petite histoire prévisible de l’Europe après la dernière rencontre Macron /Merkel

Atlantico : Emmanuel Macron se rendait ce 19 avril à Berlin, deux jours après son discours devant le Parlement européen, qui a pu révéler les tensions existantes entre les propositions faites par le président français et les réserves, notamment émises par l'Allemagne. Au regard de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, comment peut-on écrire l'histoire à venir de l'Europe, à court (élections européennes de 2019), moyen, et long terme ? Comment imaginer le futur de l'Union ?

Mathieu Mucherie : Tout d’abord, je crois et j’espère que le futur de l’Europe n’a pas trop de lien avec le futur incertain de l’Union, avec le futur pathétique de la zone euro, et encore moins avec une rencontre entre Merkel et son lieutenant.

L’Europe ce n’est pas le « couple franco-allemand », c’est aussi la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni, la Pologne, la Hongrie, la Norvège, le Danemark, les Balkans. Ce sont aussi des cathédrales, des universités, un patrimoine ; on technicise beaucoup trop les sujets européens, à mon avis. Je ne suis tout de même pas le seul à m’apercevoir que la crise européenne, avant d’être économique ou migratoire ou géopolitique, est spirituelle (« A l’Europe nous pouvons demander : où est ta vigueur ? Où est ton esprit d’entreprise et de curiosité ? Où est ta soif de vérité ? », François, pape, novembre 2014). Il nous faudrait relire le texte de Soljenitsyne de 1978 sur le déclin du courage, plutôt que les brouets d’eau tiède des eurocrates, tout ce bla-bla lénifiant sur le fédéralisme budgétaire (quand on voit comment on a traité la Grèce !), sur le rôle protecteur de l’euro (quelle blague !), etc.

Mais regardons tout de même les aspects techniques. Là les succès européens sont rares, je n’en vois que trois, Erasmus, Airbus, Ariane ; et encore, on est en train de perdre le 3e à force de divisions, de lâcheté, et aussi par manque de chance (arrivée fracassante de SpaceX). Quand on en perd du terrain en si peu de temps de façon aussi saisissante, cela ne provoque aucune réaction, nos officiels regardent ailleurs ou dissertent sur un « Google européen » ou sur une « taxe Tobin » : preuve que l’Europe de nos institutions actuelles est une idéologie. On la fait pour la faire. Parce que c’est « le sens de l’Histoire », ou pour ne pas perdre la face, ou pour doubler la mise, ou pour contourner l’échelon national sans aller complètement vers le monde, et de plus en plus par habitude ; comme des somnambules. Quand on va s’apercevoir que le roi est nu, le réveil va être rude ("Quand tu dors et que tu rêves que tu dors, tu dois te réveiller deux fois pour te lever", Jean-Claude Van Damme).