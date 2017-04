Petite géographie du “qui-soutient-qui” dans la présidentielle 2017

Atlantico : De nombreuses personnalités se sont engagées en faveur des différents candidats à l'élection présidentielle, on pense à Claude Bébéar, fondateur d'Axa avec Emmanuel Macron, des économistes, Noam Chomsky et des acteurs pour Jean-Luc Mélenchon... Est-il possible d'avoir une vision d'ensemble, une "géographie" de qui soutien qui dans cette campagne présidentielle ?

Christian Bidegaray : Chacun des quatre candidats qui sont classé parmi les favoris par les sondages ont réussi à entrainer des soutiens dans leurs campagnes respectives. Emmanuel Macron a vu beaucoup de cadres issus du parti socialiste, du centre et de la droite le rejoindre. Jean-Yves le Drian s'est rapproché de l'ancien ministre de l'économie. Le maire de Lyon, Gérard Collomb est devenu son porte-parole. Dominique de Villepin s'est greffé au mouvement En Marche! ces derniers jours pour la droite. Christian Estrosi ne s'est pas montré hostile en acceuillant Emmanuel Macron pour un meeting à Marseille.

Courant mars, c'est François Bayrou qui a annoncé son soutien au candidat. C'est pratiquement à partir de ce moment-là qu'Emmanuel Macron a profité de cette dynamique dans les sondages qui l'on vu devenir un présidentiable. Emmanuel Macron réussit une synthèse qui va de la gauche à la droite en passant par les écologistes a François de Rugy et Daniel Cohn-Bendit. Mais tous les milieux profesionnels sont concernés comme la culture avec Erik Orsenna, Cédric Villani, internet avec Marc Simoncini

Dans le monde de l'entreprise, il a été rejoint par Claude Bébéar, fondateur d'Axa.

François Fillon a réussi à attirer des soutiens avec son programme libéral. Alain Afflelou, Xavier Couture, numéro 2 de France Télévision et beaucoup de banquiers et d'hommes d'affaire comme Christian de Labriffe (associé-gérant chez Rothschild), Bruno Cercley (Président du groupe Rossignol qui compte 1.200 salariés). Alain de Castrie, ancien président du groupe d'assurances Axa a choisi François Fillon. Francis Holder, le fondateur des boulangeries Paul a fait lui, une annonce fracassante en déclarant parler au nom de tous ses employés qu'ils voteraient pour l'élu de la Sarthe.

Les ralliements de soutiens les plus retentissent sont les célébrités issues du monde du cinéma américain en faveur du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Une pétition mise en ligne, «France : ne répète pas la tragédie Clinton vs Trump» rassemblait jeudi dernier 4800 signatures. Les acteurs, Dany Glover et Mark Ruffalo ont pris part en apportant leur signature. Le linguiste, Noam Chomsky ainsi que l'auteur des Monologues du Vagin, Eve Ensler ont apporté leur soutien à cette pétition de soutien. Oliver Stone, Julian Assange et Pamela Anderson qui s'étaient engagés pour Bernie Sanders aux Etats-Unis ont également apporté leur soutien à Jean-Luc Mélenchon.

Mais de nombreux intellectuels, de dix-sept pays ont pris eux-aussi un engagement en faveur de Jean-Luc Méléchon. On retrouve notamment Fernando Luengo de l'Université de Complutense à Madrid, Stephen Kinsella de l'Université de Limerick, des professeurs enseignants à New York, Mexico, Rio de Janeiro, Londres, Essen et Vienne pour ne citer que les principales Universités.