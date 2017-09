Petite définition du Juppéisme à l'heure de l'explosion de sa galaxie

Atlantico : Alain Juppé dit ne pas savoir ce qu'est le juppéisme, étant lui-même Alain Juppé. Entre le ralliement d'Edouard Philippe à Emmanuel Macron, de Virginie Calmels à Laurent Wauquiez, et la candidature de Maël de Calan à la présidence des LR, les juppéistes semblent faire le grand écart. Quelle leçon tirer de cette souplesse apparente des juppéistes sur ce qu'est le juppéisme ?

Jean Petaux : Pas surprenant qu’Alain Juppé ne propose pas une définition « corsetée » et « systématique » du juppéisme. On aura l’occasion de préciser ce qui fait la particularité de cette sensibilité politique à droite et au centre, mais la principale de ses caractéristiques c’est justement de ne pas en avoir vraiment. Ou, en tout état de cause de ne pas être une pensée « fermée » avec ses « Dix Commandements ». Conçu comme un rassemblement, comme la plupart des mouvements gaullistes depuis l’origine, aussi bien sous de Gaulle lui-même que bien après sous Chirac (RPR) et sous Juppé (UMP), le « juppéisme » est, par définition, pluriel et composite.

Il est donc naturel que des sensibilités différentes (voire « très différentes ») s’y soient trouvées réunies. C’est une lecture réductrice de considérer que les « juppéistes » font le « grand écart » en se partageant dans leurs soutiens. Une autre interprétation considèrerait plutôt que les sensibilités multiples qui ont pu entourer Alain Juppé, aussi bien à la fondation de l’UMP en 2002 mais surtout dans sa campagne des primaires de la droite et du centre, entre septembre 2014 et novembre 2016 se sont reconnues des affinités avec d’autres leaders politiques dès lors qu’Alain Juppé n’envisage plus d’être une personnalité politique nationale aux responsabilités primordiales.

Rassemblées autour d’une figure majeure de la droite et du centre-droit (Juppé), nombre de personnalités militant au sein de ce bloc politique ont pu considérer que pour poursuivre leur cursus honorum politique il leur fallait « updater » leur affiliation politique et partisane et se « recaler » (un peu comme on le fait pour une radio-balise ou pour un logiciel de navigation) sur une autre personnalité d’ores et déjà leader (c’est le cas d’Edouard Philippe) ou potentiellement chef (comme le fait Virginie Calmels) voire décider de « se mettre à leur compte » et de tenter de devenir le chef en fonction d’une vieille loi des groupes : « quand un pouvoir se ramasse autant être le premier à le ramasser ». C’est la stratégie de Maël de Calan, sans doute un des acteurs parmi les plus prometteurs dans les années à venir.

Alors bien évidemment on lira chez certaines ou certains plus d’ambition affichée que de profonde réflexion philosophico-politique. Les écoles supérieures de commerce n’ont pas forcément vocation à produire de grands penseurs politiques. Mais il serait, là aussi, peu pertinent de reprocher à des actrices ou des acteurs politiques de rechercher la roue du vainqueur potentiel non seulement de l’étape du jour mais du classement général. Les joueurs, en politique, adoptent souvent à cette maxime : « J’ai des principes ! Mais s’il ne (vous) conviennent pas (pour gagner)… j’en ai d’autres ».