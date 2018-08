Petit rappel et humble requête à l’attention de notre Ministre des Finances et notre secrétaire d’Etat aux PME

J'entends malgré la distance et le décalage horaire, de petits bruissement français qui indiqueraient que Bruno Le Maire, aurait obtenu du président la concession, la reconnaissance, du fait que sa loi Pacte, soit prioritaire. C’est en soi, bien évidemment, une bonne nouvelle et en même temps quelque chose d'assez inquiétant.

La bonne nouvelle c'est qu'il y a peu (ou pas ?) de gouvernement, ces 30 dernières années, qui ait eu la faiblesse de considérer, comme facteur déterminant de la préparation de ses Lois, que ce qui constitue la seule ressource net n’emplois dans ce pays, depuis plus de 15 ans, puisse représenter un quelconque intérêt.

C’est donc un plaisir énorme de constater que tout arrive, et nous n’allons pas bouder notre plaisir.

Il est néanmoins intéressant de voir qu’à l’heure où la croissance annoncée n'est pas au rendez-vous et que le chômage ne diminue toujours pas, il y ait besoin d'un degré de conviction important, pour faire comprendre au plus haut niveau à quel point injecter du muscle et de la souplesse à nos PME est la clé de notre avenir.

Puisque nous parlons d'inquiétude il est difficile de comprendre qu'une loi qui était annoncée pour le printemps n'arrive, ni au printemps, ni en été et peut-être pas à la rentrée, alors qu'elle est d'une urgente nécessité. Comment peut-on avoir besoin de convaincre que sans la puissance de deux millions d'entreprises, souvent prêtes à embaucher, si enfin, on les laisse travailler en paix, il n’y aura pas de miracle français ? On n'imagine plutôt le contraire à savoir que cette loi ne serait pas indispensable!!

Je ne vais pas ajouter au concert larmoyant de tous ces amers, de gauche ou de droite, qui reprochent à Emmanuel Macron de ne pas avoir fait en 1 an ce qu'ils n'ont pas fait en 30. Bien évidemment. Mais, force est de constater qu'il reste toujours deux trous béants dans la mécanique actuelle : les PME bien évidemment et le digital.

Nous trouvons d’ailleurs sur ce point, un autre intérêt d'urgence nationale, dans la conjugaison des deux facteurs, puisque nos PME française sont certainement parmi les plus en retard dans l'évolution digitale dans toute l’Europe. Si nous voulons en faire un élément moteur de rebond et de croissance, il serait temps de souffler un réchauffement climatique favorable, à cette prise de conscience d’une nécessite de transformation majeure, puisque le mot transformation semble être le plus populaire au sein du gouvernement et à l'Élysée.

Dès lors, mes sujets d'interrogation pour notre Ministre et sa Secrétaire d’Etat (qui vient du privé et comprend bien les enjeux des grands groupes) sont assez simples. Tout d’abord, nous avons été, comme d'autres, écoutés et je pense entendus, sur les mesures principales. Nous avons échangé avec Delphine Genty Stéphan et son cabinet, dans un climat d’ouverture et de respect incontestable. Néanmoins j'ai peur que nous nous perdions entre les lois, le réglementaire et la technique, dans le détail de la mesure ou du mot clé dans le Powerpoint, en oubliant au passage les grandes lignes, les principes clés, et que ces derniers soient laissés de côté, au profit de mesures « phares » faites pour la presse. J'espère bien entendu avoir tort. Cela ferait du bien, à la fois à mon ego, car cela signifierait que nous avons été entendus, mais j'ai bien peur en écoutant et pour bien connaître une partie de ceux qui ont été plus impliqués encore dans le processus, que nous passions bien à côté des réalités et des nécessités absolues. Celle qui sont le terreau de tout changement.