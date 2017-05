Petit problème marxiste pour le capitalisme : voilà pourquoi la productivité des travailleurs a cessé d’augmenter

Atlantico : Comment expliquer l'affaiblissement progressif des gains de productivité des salariés et travailleurs indépendants au sein de nos économies ?

Michel Fouquin : À long terme, être capable de produire plus par heure de travail est la condition sine qua non du progrès de notre niveau de vie. Or, depuis le premier choc pétrolier de 1973, les gains de productivité n’ont cessé de se réduire par étape ; dans les pays développés, des Etats-Unis au Japon en passant par l’Europe de l’Ouest, on est passés de plus de 4% annuels avant 1973, à moins de 2% jusqu’en 1995, puis, après la crise financière de 2008, à moins de 1% en moyenne et même à 0,5% en France et en Allemagne.

Les chocs macro-économiques sont pour une large part responsables de ce déclin : les profits des entreprises baissant, leurs investissements se réduisent fortement et donc les progrès techniques intégrés à ces équipements tardent à se mettre en place.

Aujourd’hui, des vents contraires s’opposent à une reprise forte de ces gains : il y a tout d’abord le vieillissement généralisé des populations qui réduit la part des productifs dans l’économie et alourdit les charges financières pesant sur les actifs ; il y a le poids exceptionnellement élevé des dettes publiques qui réduisent les marges de manœuvre des Etats ; il y a enfin les coûts induits de la croissance, en particulier par la dégradation de l’environnement (externalités négatives disent les économistes), qui n’ont pas été suffisamment pris en compte jusqu’à présent et qui pèsent sur la rentabilité des investissements (même si elle ouvre aussi de nouvelles perspectives de demande de nouvelles technologies).

Outre une stagnation des salaires, quels peuvent être les effets sociaux d'une telle stagnation ? Cette stagnation de la productivité peut-elle menacer l'idée même de progrès ?

La réduction de la croissance des revenus dans ce cas-là est inéluctable. Cela dit, dans les économies les plus riches, on peut se demander si cela est grave. En fait, ce qui suscite la colère des moins bien lotis, c’est soit le sentiment d’injustice pour les travailleurs pauvres (Allemagne) que fait apparaitre le creusement des inégalités, soit la dévalorisation de ceux qui peinent à trouver un travail décent (France) lorsque le chômage est élevé. La concurrence fiscale que se livrent les Etats pour attirer les multinationales se fait au détriment de ceux qui ne peuvent "s’évader" de leur territoire. Ces deux tendances peuvent conduire légitimement à remettre en cause le "système" économique.

Au XVIIIème siècle, 90% de la population des pays développés vivaient de l’agriculture ; ils sont moins de 4% aujourd’hui et on produit quatre fois plus de denrées alimentaires qu’à l’époque. Un formidable progrès technique, un bouleversement social total dont on n’est pas encore remis ! Au cœur de la révolution industrielle, l’emploi industriel n’a jamais dépassé 40% de la population active et ce pourcentage n’a cessé de baisser depuis le milieu des années 1970. Aujourd’hui, l’industrie manufacturière, c’est moins de 10% de l‘emploi en France et cette tendance ne parait pas devoir s’inverser. Du coup, l’emploi dans les services est devenu omniprésent, dépassant les 75% dans la plupart des pays développés. La conséquence, c’est en partie une baisse de la croissance de la productivité moyenne car les services sont moins susceptibles d’être automatisés. Par ailleurs les services sont très hétérogènes : certains correspondent à des emplois hautement qualifiés, à haute valeur ajoutée (dans la finance, les services aux entreprises, par exemple), d’autres sont, au contraire, à faible valeur ajoutée (services à la personne), correspondant à des emplois faiblement qualifiés et faiblement rémunérés. Du poids relatif de ces deux tendances dépend le jugement que l’on porte sur l’idée de progrès. Sans compter que le public est de plus en sensible aux impacts négatifs sur l’environnement de certaines innovations notamment.