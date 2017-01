Petit portrait chinois du programme à venir d’Emmanuel Macron à travers les ombres portées de ceux qui le rallient

Atlantico : Si Emmanuel Macron n'a pas encore dévoilé son programme aux français, quel est le "portrait chinois" que l'on pourrait dessiner, au regard des différentes personnalités qui ont pu rejoindre et soutenir l'ancien ministre des finances ?

Thomas Porcher : Votre question est intéressante puisqu’elle rappelle qu’Emmanuel Macron n’a toujours pas présenté de programme mais qu’il bénéficie déjà de soutiens importants. En toute logique, cela devrait être l’inverse, un candidat présente d’abord un programme auquel des soutiens adhèrent. Mais pas pour Emmanuel Macron qui accumule des soutiens plus fortunés les uns que les autres. Certains noms sont sortis dans la presse, on peut citer Claude Bébéar, Marc Simoncini ou Pierre Berger. Pour vous donner un ordre de grandeur, la fortune moyenne de ces trois dirigeants est de plus de 160 millions d’euros.

On ne peut qu’être surpris d’entendre ensuite, Emmanuel Macron se présenter comme un candidat « anti-système. »

A cela s’ajoute le soutien d’intellectuels comme Alain Minc ou Jacques Attali et un certain nombre de politiques ne trouvant plus de postes dans les partis traditionnels ou sentant le vent tourner dans leur formation politique. Pour tout ce petit monde, Emmanuel Macron est une garantie, la garantie que rien ne change.

Eric Verhaeghe : En fait, on dispose aujourd'hui de quelques éléments de cadrage, même si Macron ne s'est pas précipité pour les dévoiler. Lors de son voyage à Berlin, il a en effet expliqué qu'il respecterait les critères de Maastricht et qu'il entamerait des réformes conformes aux volontés allemandes. Donc... on sait que Macron se situera dans une logique budgétaire orthodoxe et réaliste. Il ne sera pas l'homme d'un grand plan d'investissement ni des débordements financiers. Alors, il peut promettre de dépenser quelques milliards par-ci ou quelques milliards par-là, il s'est au final engagé à respecter les règles européennes et ne devrait pas beaucoup en sortir. Ces points sont importants dans la mesure où, même sans programme économique, on voit bien que Macron a fixé un cadre sans fioriture qui rend vaines les promesses qu'il peut faire par ailleurs. Il est probable qu'il habille cette rigueur budgétaire par des mesures éparses, mais elle demeurera. Elle sera sans doute couplée à une logique de fiscalisation de la sécurité sociale, qui permettra une baisse relative de cotisations payées par les entreprises, au profit d'une hausse de la fiscalité directe sur les contribuables. Il faudra voir quelle progressivité cette hausse suivra.

Dans quelle mesure les ralliements de personnes de bords politiques très différents créent une forme d’incohérence idéologique ? Le programme d’Emmanuel Macron peut-il satisfaire tous ceux qui le rejoignent ?

Thomas Porcher : L’absence de projet est une tactique, elle permet à Emmanuel Macron de faire le caméléon. Emmanuel Macron se présente tantôt comme « sérieux » quand il dit qu’il faut baisser la dépense publique, puis « généreux » quand il prétend diviser les effectifs des classes par deux et, enfin, « keynésien » quand il veut augmenter l’investissement public. Peu importe qu’il soit difficile de faire tout cela en même temps, sans programme clair, pas besoin de chiffrage…