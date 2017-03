Petit mémo pour comparer les projets présidentiels pour lutter contre le chômage de masse : la part qui relève de la responsabilité des individus et la part qui relève de l’état de l’économie

Atlantico : Pris à partie par un jeune homme, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, avait déclaré : "La meilleure manière de se payer un costard, c’est de travailler." Loin d'être anecdotique, cette phrase semble révéler une fracture au sein de la population, entre ceux qui estiment que le travail est avant tout une question de volonté, et ceux qui estiment que la cause du mal repose sur la trop faible offre de travail. Comment faire la part des choses entre ces deux visions ?

Eric Heyer : Il y a deux manières de procéder pour faire la part des choses. Soit vous regardez ce qu'expliquent les chefs d'entreprise, soit vous faites des calculs d'économistes. Selon les chefs d'entreprise, la principale raison pour laquelle ils n'embauchent pas c'est parce que leurs carnets de commandes sont vides.

Aujourd'hui, c'est la faiblesse de la demande qui empêche les embauches. Il peut aussi y avoir un problème de compétitivité, mais les entreprises ont d'abord un problème de demande. Ensuite, nous pouvons régler ce problème en menant des politiques publiques permettant de gagner en compétitivité, pour vendre à l'étranger, ou de soutien de demande interne. C'est en tout cas ce que nous indiquent les enquêtes de l'INSEE auprès des chefs d'entreprise et celles de la Banque de France auprès des mêmes chefs d'entreprises. Selon elles, le chômage est aujourd'hui essentiellement involontaire.

Si nous réalisons des travaux d'économistes, nous obtenons à peu près le même résultat. Nous avons aujourd'hui un "output gap", c'est-à-dire un écart entre la production réelle et la production potentielle, qui même s'il varie selon les économistes est négatif. Le FMI et l'OCDE l'estiment entre -2% et -2,5%. Nous à l'OFCE nous sommes à -3%. Disons qu'il y a un consensus aux alentours de -2,5%. Cela signifie que sans contrainte, la production devrait être de 2,5 au-dessus de son niveau actuel. Le chômage est en grande partie lié à cela. La production est freinée par un certain nombre de mécanismes. Cela peut être les politiques d'austérité, des chocs pétroliers, des chutes de compétitivité extérieure. Mais il y a bien un frein et c'est cela qui fait dire aux chefs d'entreprise que leurs carnet de commande sont trop faibles. Nous retrouvons bien le même diagnostic. Aujourd'hui, les entreprises n'embauchent pas parce qu'elles sont contraintes par leurs carnets de commandes et le chômage est essentiellement un chômage involontaire.

Nicolas Goetzmann : Cette opposition fracture effectivement l’opinion en deux catégories. Ceux qui estiment que le chômage français est le résultat de trop grandes largesses sociales, de l’assistanat, d’une frange de la population qui ne fournirait pas les efforts nécessaires pour trouver un emploi, qui forment un bloc représentant une vision "structurelle" du chômage. C’est ce que la phrase d’Emmanuel Macron laisse entendre. Et ceux qui pensent que le problème de l’économie française relève d’un manque de travail, il existerait une inadéquation entre la population active et le nombre d’emplois disponibles, qui serait le signe d’un manque de travail, ne permettant pas à un grand nombre de personnes de trouver un emploi. Il s’agirait alors d’une question conjoncturelle.

Mais cette question peut se résoudre plutôt aisément en regardant les chiffres. En février 2008, selon la DARES, le nombre de chômeurs était de 2,145 millions, ce chiffre concerne aujourd’hui 3,766 millions de personnes, soit une hausse de 1,620 millions en 7 années. Si l’on prend en compte les chiffres de l’INSEE, selon les méthodes du BIT, le taux de chômage du 1er trimestre 2008, à 6,8% en France métropolitaine, était le plus bas taux connu par le pays depuis le troisième trimestre de 1983. Il est dès lors possible de considérer que le niveau de plein emploi est proche de ce chiffre, à 6% si l’on est optimiste. A partir de là, il faut se poser la question de la hausse depuis cette date. Si l’on raisonne en termes structurels, et que l’on pense que le chômage est volontaire, cela pourrait vouloir dire qu’une épidémie de fainéantise aurait brusquement touché le pays, ce qui aurait provoqué cette incroyable, et soudaine hausse du chômage. A l’inverse, si l’on considère l’ensemble des dépenses qui ont lieu dans le pays pendant une année, c’est-à-dire le PIB sous sa forme nominale, il est possible de se rendre compte que sa croissance est passé d’un rythme annuel de 4% entre le milieu des années 1990 et l’année 2008, et que celui-ci s’est effondré, de 70% depuis lors, pour atteindre 1,3% en moyenne sur les 7 dernières années.

Si la vision du "chômeur fainéant" avait un sens, cela signifierait que les personnes sans emploi refuseraient les emplois qui leurs sont proposés, et ainsi, que ces postes ne trouveraient pas preneurs. Ce qui obligerait les entreprises à aller chercher des personnes en emploi pour occuper ces postes, et donc à mettre les employeurs en concurrence entre eux. Ce qui provoquerait des hausses de salaires. Or, selon les chiffres de 2015, la rémunération des salariés a connu une croissance de 1.29% en 2015, contre plus de 4% en 2007. Aujourd’hui, c’est bien le manque de travail qui caractérise l’économie française, et non la fainéantise supposée de sa population.

Comment expliquer cette double perception, qui se traduit aujourd'hui en opposition au sein même de la population ?

Eric Heyer : Il y a toujours eu cette idée qui a traversé les générations selon laquelle les chômeurs sont des fainéants et qu'il faut mettre plus de contraintes sur eux pour les inciter à retrouver un emploi sur le marché du travail. Ce n'est pas une idée nouvelle. Elle n'est pas particulièrement folle, mais aujourd'hui elle est fausse. Plus vous vous rapprochez des 5% de chômage, plus elle prend du poids. Lorsque nous sommes entre 2,5% et 3% et que le chômage se situe entre 5 % et 6%, alors dans cette dernière partie, il peut y avoir plus de chômage volontaire. Dans un contexte où la croissance est faible, cette proportion-là se noie dans une autre réalité, celle du chômage involontaire.

Nicolas Goetzmann : L’explication la plus rationnelle consiste déjà à regarder qui sont les personnes qui soutiennent cette vision défendue ici par Emmanuel Macron. Le discours anti-assistanat trouve son écho le plus fort chez les retraités, comme le révélait un sondage IFOP sur la réforme de l’indemnisation du chômage, ou seuls les plus de 65 ans étaient majoritairement favorables (53%) à une baisse des allocations et à raccourcir la durée d’indemnisation. Le fait est que les plus de 65 ans n’ont jamais véritablement connu une crise de cette nature. L’environnement qu’ils ont connu a été plutôt favorable, économiquement parlant, tout au long de leur vie professionnelle. L’idée même de ne pas pouvoir trouver un emploi ne peut être assimilée de la même façon que par des catégories d’âge qui ont massivement connu des vagues de licenciements en raison de la chute de chiffre d’affaires de leurs entreprises. Il existe donc bel et bien une incompréhension générationnelle, où des grands parents sont confrontés à des enfants, ou à des petits enfants qui ne trouvent pas d’emploi, et qui ne peuvent pas s’imaginer qu’il n’y a pas d’emploi à trouver. Ce qui provoque des réactions du type "c’est parce que tu ne cherches pas vraiment", ce qui est d’une insupportable brutalité pour ceux qui passent leur vie à envoyer des CV. La crise de la demande que le pays traverse depuis 2008 n’a de réel équivalent, en théorie, qu’avec la grande dépression de 1929. Les retraités sont passés à travers, et ils appliquent, assez logiquement, les solutions qu’ils imaginent à la crise actuelle, c’est-à-dire les solutions qui correspondent à l’environnement qu’ils ont connu. Emmanuel Macron, par cette phrase, ne fait que révéler son incapacité à assimiler la nature de la crise actuelle.