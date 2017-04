Petit hit parade de ces domaines où sévit bel et bien la police de la pensée en France

Mardi 18 Avril, François Fillon a estimé que s’il gagnait ce serait en grande partie à cause de la police de la pensée. Que faut-il éviter pour ne pas être la victime d’une telle police ?

Bertrand Vergely : Nous vivons aujourd’hui un paradoxe. D’un côté, cette campagne présidentielle est une réussite démocratique. Avec les primaires, les électeurs ont eu le choix. Les prétendants à la présidence ont pu s’exprimer à travers une multitude de meetings, d’émissions et de débats. Et question transparence, les candidats ont été passés au crible. En ce sens, la pensée unique, si fortement attachée à la liberté de choix, au droit à l’expression ainsi qu’à la transparence peut être contente. Ses exigences ont été comblées.

En même temps, on a assisté, il faut le dire, à une confiscation de la démocratie. Avec les primaires, les élections présidentielles durent deux ans.

C’est trop. L’électeur finit par crier grâce en ayant hâte que « tout ça se termine ». D’autant que cette présidentialisation épuise la présidence qui, pendant ce temps là, est éclipsée. Témoin ce qui se passe aujourd’hui avec François Hollande, lequel n’existe plus. Ce qui est un comble. Alors que l’on fait tout pour élire un président on ne respecte même plus celui qui est en place !

En outre, en voulant prendre en main le débat politique les medias l’ont tué. Par le fait de se battre pour emporter le marché juteux de l’audience. Par le fait de produire des émissions interminables de quatre heures. Par le fait de rendre la pensée confuse à force de faire discuter ensemble cinq puis onze candidats sur un même thème.

Enfin, quand une enquête sur la transparence d’un candidat est lancée deux mois avant l’élection alors que rien ne s’est fait en la matière durant des années, on n’est plus dans la transparence mais dans un coup politique afin de couler ce même candidat.

Compte tenu de tous ces éléments, François Fillon a raison. S’il l’emporte en passant le premier tour puis le second, il pourra dire merci à la police de la pensée. Celle-ci l’aura servi après avoir cherché à lui nuire. Et ce parce que cette pensée lui aura permis de faire valoir trois qualités qu’il faut lui reconnaître à savoir : 1) la retenue d’abord lors des débats, 2) la clarté dans son programme et dans ses propositions, 3) le courage et la persévérance face au déchaînement médiatico-judiciaire dont il a été l’objet.

Qu’est-ce qui fait que la pensée est devenue plus libre aujourd’hui ? Ou bien au contraire qu’elle s’est durcie ?

Il en va de la pensée comme il en va de la démocratie. Ce qui se passe est double. D’un côté, alors que hier cela était interdit, on peut critiquer le communisme, la gauche et prononcer les mots de morale ou de spiritualité sans se faire foudroyer. En même, temps, il existe une guerre idéologique féroce.