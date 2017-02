Affaires, retour vers le futur : petit historique de l’évolution de l’abstention en France dans les périodes de scandales politiques

Atlantico : Depuis 1995, quel impact sur l'abstention ont eu les campagnes présidentielle et législatives marquées par les tensions aux sein des familles politiques, telles que les affaires au sein des différents partis ?

Jean Petaux : Les chiffres sont assez éloquents même s’il faut absolument les manier avec précaution parce que les ressorts de l’abstention sont multifactoriels et ne sauraient être réduits à une seule explication. Pour ce qui concerne les Présidentielles on sait depuis 1965 que cette élection, avec les Municipales, est la plus « civique » des consultations électorales. Annie Collovald a produit sur cette question des travaux passionnants montrant combien interfèrent dans le « succès » d’une élection (le terme est de moi) des variables comme la compréhension par l’électeur de « l’espace d’agrégation du vote » ou celle de « l’espace institutionnel ».

Les Français « aiment » les présidentielles et « aiment » les municipales. Ils connaissent les limites de la circonscription d’élection du président au suffrage universel (la France métropolitaine et ultra-marine) et s’ils ne sont pas tous (loin s’en faut) des « constitutionnalistes avertis » ils savent, à peu près, ce que fait un président de la République. Même chose pour leur maire. Ils connaissent les limites de leur commune (sauf à être demeurés) et ils savent ce qu’ils vont demander à leur mairie entre une place en crèche et les tickets de cantine… En revanche les « européennes » les ennuient, ils n’ont aucune connaissance de la circonscription d’élection de leurs députés européens, détestent assez copieusement l’Europe que nul ne leur a appris à aimer et considèrent que leur conseiller départemental est une sorte de « zombie électoral » tout juste sorti de la Révolution française. Résultat : ils s’abstiennent lourdement aux européennes et aux départementales. Sans parler des dernières régionales où des apprentis-sorciers se sont « amusés » à jouer avec une carte régionale que les Français commençaient si non à aimer, au moins à connaitre.

Mais il est tout à fait intéressant de noter que dans un « cadre » globalement participatif, les présidentielles connaissent des variations sensibles. Au moins pour une, depuis la fin du « règne Mitterrand » : celle de 2002. Les élections de 1995, 2007 et 2012 ont en commun de montrer une très faible évolution dans le taux d’abstention entre le premier et le second tour. L’abstention est toujours un peu plus élevée au premier qu’au second tour. Cela tient essentiellement au fait que la « dramatisation » du second tour mobilise l’électorat le plus frileux et, hormis 1969, où l’offre électorale entre Pompidou et Poher avait été clairement et nettement critiquée par le PCF (« Blanc bonnet et bonnet blanc ») il n’y a jamais eu de baisse de la participation au second tour. La présidentielle de 2002 est, sur ce plan-là aussi, très atypique. On peut dire que les dissensions à gauche et à l’extrême-gauche ont atteint un niveau inégalé. Qu’on en juge : 3 candidats d’extrême-gauche se réclamant du « Trotskysme » (le monde entier en rigole encore) et 5 de la « gauche » dite de « gouvernement » : Chevènement, Hue, Jospin, Mamère et Taubira (par ordre alphabétique). Si on ajoute à cela deux centristes (Bayrou et Lepage) et quatre candidats à droite, sans omettre les deux candidats d’extrême-droite (Le Pen et Mégret), on prend conscience de l’effritement de l’offre électorale. Or, de manière presque paradoxale, là où l’on pouvait croire que « sur présentoir » l’offre électorale était tellement vaste, ouverte, abondante et diverse, on enregistre, en réponse et au premier tour, une abstention supérieure à 28,4% soit la plus élevée pour un premier tour depuis l’instauration du suffrage universel pour la présidentielle. Le constat est donc clair : une multiplication des candidatures loin de générer une participation électorale accrue est susceptible (parmi d’autres facteurs à préciser) d’augmenter l’abstention.