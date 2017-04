Petit guide de survie en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon

Ce pouvoir qui l’attire tant depuis si longtemps, au mépris des partis qui l’ont aidé, des gêneurs, mais grâce à l’argent public coulant à flot facilement dépensé ; pour la bonne cause, il n’y a aucune limite. La rupture promet d’être rude mais salvatrice. Place à la générosité, à l’intérêt général, au peuple, terminés la honte de l’individualisme et le méprisable esprit d’entreprise. Comment adapter nos habitudes, notre quotidien, notre façon de penser et de nous exprimer aux grands changements à venir ?

Un petit effort va être nécessaire. Vous vous y ferez vite, vous verrez.

Les comportements petit-bourgeois, égoïstes et consuméristes, sont dorénavant à proscrire. Faites un travail sur vous-même, il va falloir penser collectif… enfin collectiviste. Si vous êtes locataire, vous pouvez cesser de verser sa rente à votre usurier de propriétaire et entamer une procédure de remise en commun de cet espace habitable qui a été scandaleusement approprié et exploité par un rentier sur le dos des petites gens, c’est à dire vous. Si vous êtes propriétaire au contraire, anticipez. Logez des amis ou de la famille dans le salon, la salle à manger et l’éventuel bureau libre avant que ces espaces ne soient occupés par des familles choisies arbitrairement. Vous avez une voiture ? Commencez à la prêter aux voisins pour amorcer la mise en commun de ce type de bien polluant et individualiste. Vous n’en aurez de toute façon plus besoin avec la fermeture des frontières. Ne prenez plus que les transports en commun et, surtout, faites-le savoir.

C’est le moment d’adorer l’égalité… enfin l’égalitarisme. Alors plus que jamais, montrez-le. Offrez rapidement vos habits de marque à Emmaüs. Refaites-vous une garde robe dans les friperies. Ne conservez rien qui puisse renvoyer une image de nanti que vous auriez pu être. La décoration de votre intérieur doit aussi révéler votre conscience politique, c’est important. Un ou deux portraits encadrés de Mélenchon en pleine inspiration sont un bon début. Un peu de Chavez, de Castro sur les murs ne peuvent pas vous desservir. Une œuvre ou deux d’Ernest Pignon-Ernest renforceront le côté art officiel à votre demeure. Vos deux seuls luxes encore autorisés, les Rolex et les cigares. Les idoles de nos humanistes au pouvoir en raffolent.

Pour une vraie harmonie sociale, vous allez devoir soigner vos déviances. Enterrez vite vos ouvrages de Hayek, Raymond Aron et Gaspard Koenig au fond du jardin si vous en avez un, ou bien brulez-les en secret. Ils pourraient vous coûter votre carrière et quelques années au travail dans les champs. Achetez vite plusieurs exemplaires de « L’avenir en commun » tant qu’il en reste en stock pour les offrir autour de vous, en le faisant savoir, en plus de celui que vous garderez précieusement sur votre table de nuit. Essentiel ! A mettre bien en vue : De la vertu, L’ère du peuple et Le hareng de Bismarck. Ajoutez les œuvres de Robespierre, Hugo Chavez ou la force des mots : deux discours pour gouverner de Maria Binetti, le fameux Piketty, et puis l’intégrale de Zola. Bonus pour les initiés, Le guide citoyen de la 6e République par Raquel Garrido.