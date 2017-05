"Le petit chaperon rouge" : une relecture poétique et intense d'un grand conte populaire

Cette histoire bien connue aborde des thématiques universelles, telles que l'envie de grandir, la peur ou encore le passage d'un génération à l'autre.

POINTS FORTS

Un spectacle visuellement très beau. Les scènes ressemblent à de petits tableaux, et doivent beaucoup aux jeux de lumière qui créent une atmosphère mystérieuse et enchantée. Ce sont eux qui donnent au loup son aura maléfique : toujours à moitié dissimulé dans l'ombre, la créature semble être une menace omniprésente, à la fois attirante et insidieuse.

Le récit du narrateur donne un bon rythme à la pièce et s'adapte à toutes les audiences. Son langage simple et intemporel présente des attraits pour les enfants comme pour les adultes.

La démarche si caractéristique de la mère et les quelques pas de danse intégrés à la mise en scène donnent à la pièce des allures de ballet, qui s'accordent parfaitement avec l'atmosphère de conte. Isabelle Rivoal est admirable en mère ambivalente.

Le thème du passage d'un âge à un autre est souligné par la mise en scène, car les mêmes comédiennes jouent différents rôles. On a finalement l'impression de suivre l'histoire d'une seule femme déclinée sur trois générations.

POINTS FAIBLES

Le spectacle peut être un peu effrayant pour les plus jeunes enfants. Malgré la fin heureuse, les passages où le loup dévore ses victimes peuvent en impressionner plus d'un.

EN DEUX MOTS

Une mise en scène poétique et intense du conte populaire, qui captivera petits et grands.

UN EXTRAIT

- La grand-mère:

"Tu es bien gentille, tu as faim ? "

- Le loup (déguisée en petit chaperon rouge):

"Oui mémé"

- La grand-mère:

"Alors sers-toi ma petite fille, prends tout ce que tu veux ici, c'est ta grand-mère qui te le commande."

L'AUTEUR

Joël Pommerat est un auteur et metteur en scène qui, depuis les années 1990, met uniquement en scène ses propres textes, les deux activités étant nécessaires à sa dynamique créative.

Auteur de nombreuses pièces proposant divers partis pris artistiques, il accède à la notoriété publique dans les années 2000 avec ses mises en scène de contes populaires : Le petit chaperon rouge, Pinocchio et Cendrillon.