Evoquer les lignes de force de l'année économique 2017, c'est d'abord exulter de joie à la lecture des chiffres de la croissance économique. Loin de l'inconséquent " ça va mieux " de François Hollande, on peut en effet se réjouir de voir que l'année 2017 aura d'abord été marquée par le retour confirmé de la croissance qui va se situer entre 1,9 et 2,0% ce qui libère bien des contraintes.

Tout d'abord sur le front des finances publiques qui vont bénéficier de meilleures rentrées fiscales, pour au moins 6 à 8 milliards.

Puis, sur le front fondamental de l'emploi où nous allons passer de 9,8% à 9,4% de taux de chômage.

D'aucuns s'agitent avec des mots tels que reflux important du sous-emploi et cagnotte pour le solde budgétaire. Il faut demeurer lucides et instruits par le passé. La décrue du chômage est lente ( toutes catégories confondues ) et les meilleures rentrées fiscales ne privent toutefois pas la France de devoir subir un déficit de près de 82 milliards dans le PLF 2018.

Sur le chômage, la réforme profonde du droit du travail apportera probablement une fraction de flexibilité dont notre pays avait besoin.

Toutefois, il est hasardeux d'analyser cette variable par la seule catégorie A de Pôle emploi et de négliger une notion aussi essentielle que le "halo" du chômage défini par l'Insee (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1415) comme "l'ensemble des personnes qui ne sont pas disponibles rapidement pour travailler (deux semaines) ou qui ne recherchent pas activement un emploi." Certains recoupements d'antennes de Pôle emploi et une étude INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122738?sommaire=2122750) estiment que le "halo" du chômage frôlerait les 1.200.000 personnes en ce moment ce qui nuance, hélas, certains discours au parfum triomphaliste à commencer par celui des partisans de François Hollande qui s'attribuent excessivement des victoires dont leur héros ne saurait être le père.

Par ailleurs, il est judicieux de noter que la croissance qui revient n'est pas si riche que cela en emplois – nous suivons laborieusement la loi d'Okun (https://www.andlil.com/la-loi-dokun-6078.html) - et c'est un fait durable même si l'embellie conjoncturelle semble devoir se poursuivre en 2018 hors perspective toujours possible de sévère correction boursière du fait des survalorisations actuellement relevées tant aux Etats-Unis qu'en zone Euro ou encore d'éclatement de bulles spéculatives type bitcoin.

2017 a été une année électorale qui a engendré une impulsion politique significative. Mais si les têtes ont changé, les contraintes demeurent : chômage, pression migratoire, etc. Une sorte de "chamboule-tout" pour reprendre les termes du président Fabius a bien eu lieu. Formation et plan additionnel de 15 milliards, refonte de l'apprentissage (déjà évoquée à maintes reprises depuis René Monory en 1978 ), modifications de la rémunération du capital (PFU) et corrélativement de sa taxation (ISF) sont autant de mesures en cours de déploiement pour relancer l'attractivité de notre pays.