Petit bilan de la jurisprudence Balladur : condamnations, non-lieux ou relaxes, que sont devenus les mis en examen d’hommes politiques depuis 25 ans

Atlantico : Quand on regarde les mises en examen impliquant les hommes politiques depuis les années 90, que peut-on observer ? A quelles décisions judiciaires ont-elles aboutis ?

Francis Szpiner : Je pense que personne n'a effectué de statistiques sur ce sujet, et que l'on peut trouver aussi bien des condamnations que des non-lieux. Si l'on regarde pour ce qui concerne les ministres, Alain Carignon (RPR) a été condamné, Jérôme Cahuzac (PS), qui ne conteste plus les faits reprochés, sera vraisemblablement condamné à l'issue de son appel. Christian Nucci (PS), dont j'étais l'avocat a lui bénéficié d'un non-lieu, et Gérard Longuet a été relaxé. Eric Woerth (UMP) a également a bénéficié d'un non-lieu.

Un nombre significatifs de ministres et d'anciens ministres ont bénéficié d'un non-lieu.

Cela pose la question de la trêve républicaine. Les contradicteurs de cette idée avancent le fait que nous serions toujours en période d'élection... Mais les élections municipales ne sont tout de même pas de la même nature qu'une élection présidentielle ! L'élection reine, celle qui rythme le cœur de la France est l'élection présidentielle. Et la mise en examen en période électorale comme aujourd'hui est de fait un choix dangereux. Car si le juge s'est trompé, c'est de nature à fausser la démocratie, et cela pose un véritable problème dans la mesure où nous nous retrouvons à un jour de la clôture des candidatures avec des juges qui mettent en cause la régularité de certains aspects de la vie publique d'un important candidat. Cela aurait du être fait la main tremblante, avec beaucoup de précautions, surtout sur un sujet où un débat juridique existe sur la nature des fonds, la qualité des dépositaires de l'autorité publique, la personne à même de contrôler le travail des parlementaires et le principe de séparation des pouvoirs.

Je ne suis pas l'avocat de M Fillon, mais quand je l'écoute, il est vrai que certains points m'interpellent : si des documents ont été remis par la défense de M Fillon, je trouve curieux qu'on le convoque à des fins de mise en examen avant même que des investigations soient faites pour vérifier ces éléments fournis par la défense, ce qui est finalement le témoignage d'une instruction à charge et à décharge.

Deuxièmement, j'observe qu'on a envoyé cette convocation avant même les perquisitions... Le juge pourra toujours répondre qu'entre le moment où il envoie la convocation et le moment où il se présente, il peut changer d'avis, le faire devenir témoin assisté... D'ailleurs sur une partie des accusations à l'encontre de François Fillon, il faut noter que certaines, comme le trafic d'influence n'a pas été retenu.

Gilles Gaetner : Ce qu'on peut remarquer c'est que vous avez des hommes politiques de gauche qui ont été relaxé ou qui ont bénéficié d'un non-lieu, et pourtant on n'en a plus du tout entendu parler.