Pétain : Le mensonge de Benjamin Griveaux

On supprima les libertés les plus élémentaires. On lécha les bottes de l'occupant qui n'en demandait pas tant. On emprisonna les républicains, les socialistes, les communistes et les franc-maçons.

Un infâme statut de Juif fut promulgué. Et c'est la police de Pétain qui se chargea de la rafle du Vel d'Hiv. Des résistants furent assassinés par la milice de Vichy.

Mais ça Macron, il savait pas trop... Il s'était cru intelligent en distinguant deux Pétain, le « bon » celui de Verdun et l'autre. Le président de la République n'a pas compris que la vie d'un homme est un tout. Vouloir la séquencer en plusieurs épisodes pour en isoler un n'est qu'une besogneuse opération de bricolage. On savait déjà que Macron ne comprenait rien aux années 30. On sait maintenant qu'il ne connaît rien non plus aux années 40...

Cet épisode lamentable laissera des traces. Nombreux sont ceux qui penseront que Macron ne sait pas ce qu'il dit. Et ils seront encore plus nombreux à estimer qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quant à savoir pourquoi il s'est lancé dans un « Maréchal me voilà ! », il faut interroger son psychanalyste.

A cette farce pitoyable est venu s'ajouter un mensonge éhonté. Benjamin Griveaux le porte-parole du gouvernement, a osé dire qu'un hommage à Pétain « n'avait jamais été envisagé ». Aussitôt le Monde a publié le dossier de presse des cérémonies du centenaire : le nom de Pétain y figurait. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent, Benjamin Griveaux ment comme son maître respire.