Les personnes séropositives voient leur espérance de vie augmenter ; mais quel est le prix à payer en terme de qualité de vie?

Atlantico : selon une étude du groupe américain Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration publiée dans The Lancet HIV, l'espérance de vie des malades souffrant du sida aurait augmenté en Europe et Amérique du Nord au point de quasiment rattraper celle de personnes non-atteintes. Comment expliquer cette amélioration?

Stéphane Gayet : Le début de la pandémie (épidémie mondiale) de sida semble avoir commencé en 1981. On sait à présent que le virus est passé du singe (chimpanzé, gorille) à l’homme. C’est comme si une bombe d’une puissance hors du commun avait éclaté successivement sur plusieurs continents. Au cours des premières années de la pandémie, schématiquement la première décennie, la survenue d’un sida avéré ou sida maladie chez une personne était en pratique une condamnation à mort. On disposait certes de plusieurs médicaments antiviraux efficaces sur les rétrovirus, mais la plasticité du virus était telle que des résistances apparaissaient systématiquement et même rapidement sous traitement, ce qui se traduisait en pratique par un échappement de l’infection au cours de la prise en charge thérapeutique.

Pendant ces années 1980, les services de maladies infectieuses étaient remplis de malades sidéens qui enchaînaient les hospitalisations, mais finissaient malheureusement par disparaître en proie à d’affreuses infections opportunistes que l’on traitait tant bien que mal, mais avec une efficacité de plus en plus faible en raison de la progression inéluctable du déficit immunitaire dû au virus VIH.

Peu de maladies potentiellement curables ont fait l’objet d’autant d’investissements, de dépenses, de rapports, de congrès, de travaux de recherche et donc de publications scientifiques, que l’infection par le virus VIH. On s’est rapidement aperçu que l’on avait affaire à un virus que l’on peut qualifier de machiavélique. Ceci en raison de la nature de son pouvoir pathogène, consistant à s’attaquer aux cellules immunitaires précisément chargées de le neutraliser, en raison de son mode de réplication très particulier (son ARN est répliqué en passant par un ADN intermédiaire à l’aide d’une enzyme qu’il apporte avec lui : la transcriptase inverse) et en raison de son fort potentiel d’évolution et d’adaptation.

Mais vouloir c’est pouvoir, et quand on se donne les moyens, on finit par atteindre son objectif. De nombreuses molécules antirétrovirales ont été mises au point par des scientifiques de plusieurs continents. Mais il a fallu se rendre à cette évidence : le virus VIH est trop plastique pour pouvoir être vaincu par un seul antirétroviral à la fois. On a de ce fait fini par instituer le principe de la poly thérapie en tant que règle thérapeutique. Car, quand on associe systématiquement plusieurs antirétroviraux entre eux – ayant des modes d’action différents, c’est important - chez un même malade, la probabilité pour que la ou les souches de virus de ce malade parviennent à résister à tous les produits à la fois est négligeable, proche de zéro. Mais avec les bi thérapies, il y avait encore des échecs, d’où l’avènement de la trithérapie comme la méthode générale de prise en charge médicamenteuse des personnes infectées par le virus VIH. Et cette trithérapie a largement fait ses preuves : l’espérance de vie des personnes infectées par le virus VIH et sous triple chimiothérapie antivirale, s’est de fait rapprochée de celle des personnes indemnes de l’infection. C’est de façon incontestable un énorme progrès qui date de l’année 1996. Il a donc fallu 15 ans pour maîtriser une infection virale machiavélique et effroyable. C’est à la fois long pour tous les malades morts du sida avant cette date, et court eu égard à d’autres maladies meurtrières qui peinent tant à régresser depuis des décennies. Mais répétons-le, on a investi dans la recherche sur le sida comme dans presque aucune autre maladie. Ce qui a fait dire au professeur Marc GENTILINI à la fin des années 80 : "L'humanité ne mourra probablement pas du sida, mais on ne peut exclure l'éventualité qu'elle meure de son coût".