Un personnage de femme mystérieuse, provocatrice, fascinante

LIVRE

MUSE

de JONATHAN GALASSSI

Ed. Fayard

L'AUTEUR

Jonathan Galassi est le Président des Editions FARRAR , STRAUS et GIROUX, célèbres aux Etats Unis; éditions fondées en 1946 par Roger Straus et Robert Giroux. Ils ont édité 22 Prix Nobel.

Jonathan Galassi est l'auteur de trois recueils de poésies, et traducteur des poètes Eugenio Montale et Giacomo Léopardi.

" MUSE" est son premier roman. .

THEME

Paul Dukach est un jeune homme passionné de littérature. Encouragé par Morgan Dickermann, la libraire de sa ville, il part étudier à New York et tente sa chance chez ‘Impétus ‘.

Morgan lui a transmis sa passion pour la poétesse ‘Ida Perkins’. Il entre au service de Sterling Wainwright, éditeur d’Ida. Le destin est en marche.

Peu à peu il découvre l’univers de l’ édition, dans les années d’après guerre.

Deux grandes ‘ maisons ‘ rivalisent :

"Purcell and Stern" dont le fondateur est Homer Stern, issu d’une famille juive, personnage haut en couleurs, passionné de poésie et assoiffé de réussite.

"Impetus", créé par Sterling cinq ans avant P and S; c' est la plus grande et la plus réputée des ‘ petites maisons ‘. Sterling est issu d’une riche famille américaine et ne supporte pas de se faire doubler par Homer. Il est en outre le cousin d’Ida, son amant sans doute et son éditeur exclusif.

Paul Dukach devient l’héritier présomptif d’Homer auprès duquel il découvre les ficelles de métier.

Le lien entre ces trois hommes, c' est Ida.

Personnage mythique, née en 1920, elle publie ses premiers poèmes à 18 ans, remporte de nombreux prix. Scandales, succès, elle va influencer toute une génération. Après une vie tumultueuse, elle se retire à Venise, auprès de son mari, le Comte Moro di Schima, son cadet de 30 ans. Paul va faire sa rencontre; elle va lui livrer ses secrets et le charger de publier son dernier recueil de poésies, après sa mort.

La vie de ses trois adorateurs va s’en trouver bouleversée pour de multiples raisons.

POINTS FORTS

- Une satyre cruelle du monde de l’Edition d’après guerre : argent, pouvoir, politique, sexe, intrigues amoureuses. Requins contre rêveurs, un univers versatile mais passionnant.

L’auteur mélange le tout avec intelligence et finesse, jusqu’à nous faire douter de notre connaissance de la littérature américaine.

- Ida, personnalité fascinante, mystérieuse, scandaleuse, provocatrice mais, aussi, éloignée du monde, accessible et vulnérable, omni présente bien qu’évanescente, mythique. Invention de Jonathan Galassi: un mélange de Sylvia Plath, Janis Joplin et d’autres icônes des années 60. L’auteur sème le trouble, ajoutant même une fausse biographie complète de ses œuvres.

Les poèmes attribués à Ida ne sont-ils pas tout simplement l’œuvre de Jonathan Galassi? Là est la question, l’intérêt et la clé du roman...

- J'ai été particulièrement sensible à la nostalgie de l’auteur et à sa passion pour le ‘beau livre’, celui qu’il faut dénicher, ne pas rater. Le culte de l’écriture, de la lecture.

POINTS FAIBLES

La première partie du roman, très dense, fait la part belle au monde de l’édition et aux écrivains des années 50 /60, ce qui fait que l’histoire d’Ida Perkins, ‘ la Muse ‘, personnage essentiel et passionnant, arrive un peu tardivement.

EN DEUX MOTS

Un roman qui a de quoi passionner les amateurs de la littérature américaine d’après guerre, en particulier les amateurs de poésie.

RECOMMANDATION : EXCELLENT