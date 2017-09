Le péril jeune : la génération qui rêve d'un monde radicalement différent sera-t-elle l'obstacle au nouveau monde souhaité par Emmanuel Macron ?

Atlantico : Aux Etats Unis, au Royaume Uni, comme en France, les candidats d'une nouvelle gauche (Jeremie Corbyn, Bernie Sanders, Jean Luc Mélenchon, emportent les faveurs de la jeunesse (30% au 1er tour de l'élection présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon soit un survote de près de 11 points par rapport à l'ensemble de la population). Selon les données publiées par l'Université de Harvard, une minorité (42%) de jeunes Américains soutiennent le capitalisme, tandis qu'une étude publiée par le "​Journal of ​Democracy" indiquait l'érosion progressive de la foi en la démocratie chez les jeunes générations.

Alors qu'Emmanuel Macron mène son quinquennat sur le thème d'un "nouveau monde", ne peut-on pas voir une sous-estimation d'un phénomène "jeune" qui appelle à un renouvellement bien plus profond, et pouvant prendre des formes inattendues ?

Vincent Tournier : Les candidats de la gauche radicale rencontrent effectivement un succès conséquent auprès des jeunes. Bien sûr, il y a toujours eu une propension plus forte à la contestation et à l’engagement chez les jeunes. Mais les conditions actuelles sont particulières. On n’est plus dans le contexte qui a suivi la chute du Mur de Berlin, où l’avenir paraissait radieux. La crise économique de 2008 suivie par celle de l’euro, la montée de l’islamisme, les tensions internationales ont créé un contexte beaucoup plus sombre. De plus, le recentrage des partis socialistes a ouvert un espace politique à la gauche de la gauche. Parallèlement, la confiance dans la démocratie s’amenuise. Cette crise de confiance était déjà visible depuis quelques années avec la montée des partis dits « populistes », qui ont prospéré dans les milieux populaires inquiets pour leurs emplois et leur identité. Mais ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est qu’une partie des milieux éduqués paraissent aussi se détacher de la démocratie, notamment chez les jeunes. Cela peut s’expliquer : à force de marteler que les démocraties contemporaines fonctionnent mal, que les discriminations sont omniprésentes, que la police est raciste, que la classe politique est corrompue, que le monde va mal à cause de l’Occident, ou encore que les électeurs de base sont des idiots dangereux puisqu’ils votent pour des partis supposés fascistes, il fallait s’attendre à ce que l’image de la démocratie en prenne un coup. On l’a bien vu lors de l’élection de Donald Trump : une partie des élites éduquées a fortement contesté, parfois même dans la rue, le résultat du vote, ce qui n’est pas anodin.

Il faut également tenir compte d’un autre élément, peut-être plus inquiétant : la tendance à la montée dans la violence, dans la radicalité. Peut-être s’agit-il ici d’un effet indirect des attentats islamistes, qui ont en quelque sorte déplacé le curseur. Avec les tueries de masse, l’échelle de la violence n’est plus la même. L’action radicale est aussi justifiée par le sentiment que la police est elle-même très violente. Les bavures en France font écho aux bavures qui se produisent aux Etats-Unis et sont exploités pour se donner bonne conscience et s’autoriser tous les excès. On peut voir un signe de cette évolution inquiétante dans le procès qui se déroule actuellement au sujet de l’attaque au Cocktail Molotov d’une voiture de police. Certes, la haine du flic n’est pas nouvelle. Mais avec cette affaire, on a l’impression que se trouve remis en cause le gentleman agreement qui s’est plus ou moins imposé après Mai-68, à savoir que la violence doit rester limitée. Aujourd’hui, non seulement les assaillants n’ont pas hésité à lancer leur bombe à l’intérieur du véhicule, mais de plus, ils reçoivent un soutien sans faille de leur entourage qui accuse la justice de mener un procès politique. Cela dit, le problème est plus général : on a vu récemment un groupe d’hommes cagoulés et armés réaliser une vidéo assez inquiétante, sur le modèle des indépendantistes corses, pour annoncer qu’ils voulaient régler eux-mêmes le problème des ours (https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/14/2645335-ariege-armes-encagoules-hommes-annoncent-reouverture-chasse-ours.html). Ce n’est peut-être qu’une simple blague, mais cela peut-être également le signe annonciateur du début d’une nouvelle phase.