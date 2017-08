La performance des entreprises du CAC 40 traduit la reprise mais n’apporte aucune garantie pour le reste de l’économie et pour l'emploi

Alors qu'en France le FN semble tenter de se reconstruire au-delà de son aversion contre l'Europe, c'est précisément sur ces bases que la Ligue du Nord et Forza Italia ont construit leur alliance en vue des prochaines élections en Italie.

Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ils, elles, ont entre 4 et 5 ans.

En seulement quelque clics, il est possible, pour n'importe quel utilisateur de Google, de consulter les informations que le moteur de recherche enregistre sur lui. De quoi inquiéter les plus concernés par leur vie privée

Vous n'avez peut-être jamais entendu son nom. Pourtant, Pascal Quignard, d'une discrétion absolue, est sans doute l'un des cinq à dix meilleurs écrivains français vivants. Lisez "Dans ce jardin qu'on aimait", vous comprendrez pourquoi et vous partirez à la recherche de ses livres précédents.

Mais aussi des Françaises qui ne cachent pas leur féminisme, des Japonaises sous passeport suisse, une trotteuse bleue pour dix secondes par jour et quelques nouvelles en vrac du front horloger…

Qantas lance un Londres-Sidney en 20 heures sans escale, soit le plus long vol commercial existant. Une réelle performance qui entraîne cependant beaucoup de problème logistiques et économiques.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Macron achève sa tournée à l'Est en renforçant la pression sur la Pologne

10h00 Trump ordonne au Pentagone de ne plus recruter de personnes transgenres (AFP)

Deux ministres français en Irak pour soutenir la lutte anti-EI et la reconstruction

Télévision: une rentrée riche en nouveautés et en talk-shows

Télévision: une rentrée riche en nouveautés et en talk-shows

En savoir plus

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Par ailleurs, l’excellence de cette conjoncture ne se retrouve pas dans les entreprises plus petites et particulièrement dans celles dont le périmètre d’activité se limite au marché national. Les PME trouvent leur salut si elles exportent au moins la moitié de leur production, sinon elles stagnent, ce qui explique que l’emploi ne progresse guère. Le chômage ne se creuse pas, mais il ne se dissout pas pour autant.

Le problème, c’est que ce bilan ne garantit pas la pérennité de ces résultats. La majorité des entreprises sont beaucoup plus prudentes pour le prochain semestre et, par conséquent, pour l’année prochaine.

Les explications sont simples : ces entreprises très positionnées à l’étranger ont profité à plein de la conjoncture mondiale, de la synergie interne et d’une amélioration de leurs structures de coûts.

La plupart des entreprises du CAC 40 n‘ont pas fait de performances aussi insolentes, mais toutes sortent du premier semestre en position structurelle renforcée. Kering, Safran font près de 80 % de progression de leurs résultats. Renault, 60% de mieux. L’Oréal, Solvay, Crédit agricole, Total réalisent plus de 30% de plus que l’année précédente.

3e : Le numéro 3 est Sanofi-Aventis, avec 200 % d’augmentation de ses profits. Ses spécialisations dans les vaccins et les traitements de la sclérose en plaque ont mis Sanofi en pole position des grands laboratoires mondiaux.

2e : Le numéro 2 de ce hit parade des bénéfices est Arcelor-Mittal, avec une progression de ses résultats de 234%, liée au redressement de tous ses marchés. Dans les pays émergents et surtout en Europe.

Cette progression insolente est expliquée par une meilleur maitrise de ses coûts de production, due à la récente fusion des deux acteurs, une amélioration de son organisation et une prise en compte de la reprise forte dans les pays émergents du secteur de la construction et des travaux publics. Le bilan est simplement entaché par le rôle supposé du groupe en Syrie.

1er : Le gagnant est Lafarge-Holcim, le géant franco-suisse du ciment et des matériaux de construction, qui réalise sans doute une des meilleures performances de son histoire avec une progression de ses bénéfices de 245 % .

Le premier semestre de l’année 2017 restera dans les annales du monde des affaires comme un des meilleurs crus, en termes d’activité et de résultats pour les grandes entreprises du CAC 40.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres