"Mon père sur mes épaules" : Quel fils idéal ! immérité ?

Une étude publiée par le site internet Rand Corporation montre que décaler le début de l'heure des cours dans les écoles est bénéfique pour les adolescents. Les jeunes peuvent récupérer une heure de sommeil supplémentaire et ils sont en meilleure forme pour être attentifs en classes.

Selon les données publiées en 2016, jamais la France n'avait attribué autant de demandes d'asile depuis le début des années 90. Cette hausse aurait pour cause une combinaison de plusieurs facteurs.

La Turquie est revenue dans le débat sur l'élection générale allemande, et Angela Merkel s'est montrée catégoriquement opposée à son intégration dans l'Union Européenne. Aussi, plutôt que d'élargir le projet à de nouveaux pays, une redéfinition des racines de l'Europe est primordiale pour baisser les tensions politiques.

L’endettement massif pratiqué par les acteurs économiques depuis une vingtaine d’années pourrait bien avoir trouvé plusieurs limites, et rares sont les Etats qui sont en capacité de payer les intérêts de leur dette.

Édouard Philippe devrait annoncer aujourd'hui le plan du gouvernement pour adosser le RSI au régime général. Il s'agit d'un fragment parmi d'autres d'une ambition plus générale qu'Emmanuel Macron qualifie de beveridgienne pour la protection sociale. On préfère la qualifier d'orwellienne.

Avec une croissance par habitants revenue à environ 6% aux Etats-Unis et marque le retour de la classe moyenne américaine à son niveau d'avant crise. Il est urgent que l'Europe en tire les leçons qui s'imposent.

La personne qui a prononcé cette phrase impérissable était mannequin chez l'Oréal. Elle ne l'est plus.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JUSTICE Calais : Un chauffeur polonais condamné pour trafic de migrants Le routier avait été interpellé avec six Albanais dans la citerne de son camion…

Croissants et viennoiseries vont vous coûter cher à la rentrée

Indépendants: Philippe confirme la fin du RSI et promet un "coup de pouce"

Irma au niveau maximum, menace les Antilles et la Floride

Toujours très impliqué dans la vie culturelle et musicale suisse, il crée à Genève la fondation "Les instruments de la Paix". Après avoir été nommé Ambassadeur de Bonne Volonté, il est nommé par L'Unesco, en 2014, Envoyé Spécial.

Metin Arditi, écrivain suisse francophone d'origine turque, né en 1945, a commencé une carrière scientifique brillante puis a délaissé cette activité pour se lancer dans l'écriture. Ses ouvrages parlent de solitude et des relations humaines. Après un certains nombre de parutions dont "Loin des bras", en 2009, il obtient un formidable succès avec "Le Turquetto", en 2011, comme avec "L'enfant qui mesurait le monde", en 2016.

Toute la philosophie de Medin Arditi est dans cette façon de rendre positive une attitude qui ne l'est pas et d'apprécier un comportement regrettable pour un petit garçon de 7 ans, déjà bien sérieux.

"Je voyais très peu mon père et j'aimais infiniment cette rareté. Elle me convenait. C'était la marque de sa grandeur. La place du héros n'est pas à la maison".

C'est un livre plein d'émotion et de tendresse pour évoquer un père qui lui, n'a jamais manifesté ni l'une ni l'autre. Un livre écrit avec une grande lucidité sur cet homme qui continue de rester un modèle pour lui mais avec des réserves sur l'aspect affectif, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs avec ses propres enfants.

- Et surtout, ce petit garçon qui trouve des excuses à tout le monde, sans jamais se rebeller, voulant à tout prix, avec ses petits moyens, donner à son père des raisons de l'aimer

- La quête permanente de l'estime de ce père qu'il continue à porter aux nues alors même que ce dernier a un comportement franchement peu sympathique et assez lâche

- L'écriture, toujours aussi fluide et confortable, l'ouvrage se lit avec la tasse de Earl Grey à proximité !

D'où une accumulation de déceptions, de trahisons et de refus qui auront raison de cette volonté de magnifier le père. Cependant, l'auteur lui garde une reconnaissance infinie pour lui avoir permis d'être ce qu'il est maintenant et d'avoir ainsi, avec ses leçons de grande sagesse, façonné sa réussite.

Cet opus est une ode au Père avec son lot de désillusions lorsque l'auteur réalise que l'homme est faillible, avec un égoïsme démesuré et une distance affective permanente.

