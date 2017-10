Pénurie de beurre : mais comment les producteurs en sont-ils arrivés là ?

Lire le point de vue de l’éleveur (éleveuse en l’occurrence) en ligne sur WikiAgri

En faisant vos courses, vous avez probablement été étonné de lire une affichette dans le style « en raison d’une pénurie de matière première sur le beurre, nous sommes dans l’incapacité de vous proposer ce produit »... Comment peut-on, dans un pays comme la France connu pour sa production laitière, le pays aux 1000 fromages, manquer de beurre ? Et est-ce durable ?

Pour utiliser un mot à la mode, les causes sont multifactorielles. Plusieurs hypothèses sont élaborées, et la vérité se situe vraisemblablement dans un mix de l’ensemble.

Première cause, historique, dans les choix à l’échelle de l’Europe.

En 1984, les quotas laitiers ont été institués sur le continent car la production européenne de beurre était pléthorique. On ne savait plus, alors, qu’en faire, et les cours partaient à la baisse. Avec une production mesurée en quantité, ce problème fut circonscrit.

Mais cette baisse de quantité n’a pas suffit, d’où une deuxième cause. L’industrie laitière a appris à fragmenter le lait (regardez le rayon du lait en poudre pour bébés et vous comprendrez à travers le choix des laits différents ce que cela signifie : on sait ne récupérer que la partie du lait nous intéresse pour un produit fini donné). Et en progressant dans cette voie, des besoins se sont fait sentir plus pour une part du lait que pour l’autre : c’est là que les matières grasses sont devenues moins intéressantes. Cette demande redescend jusqu’au producteur, qui y répond en jouant sur deux leviers : la nutrition animale, et les choix des races productrices de lait. A tel point que les protéines sont devenues tellement importantes qu’elles ont dépassé l’offre : il faut désormais leur trouver des débouchés industriels nouveaux, y compris non alimentaires.

On a donc perdu des capacité de production de beurre d’une part à travers l’instauration des quotas laitiers en 1984, mais aussi d’autre part avec des fermes spécialisant leurs productions vers des laits avec moins de matières grasses.

Certes, les quotas laitiers ont été arrêtés en 2015. Pour autant, cela n’a rien changé à la tendance. D’une part parce que les troupeaux de laitières sont restés avec des vaches à dominante « protéines ». D’autre part en raison de la crise qui n’a pas manqué d’arriver dès la fin des quotas : très vite des mesures d’encadrement des productions ont été prises, de manière inégale en fonction des groupements de producteurs laitiers (il a fallu beaucoup de temps pour que l’Europe ne prenne une décision en ce sens, ce sont donc les éleveurs eux-mêmes qui ont tenté de trouver des solutions entre eux), mais visant tout de même globalement à éviter les surproduction.

Troisième cause, les habitudes alimentaires. Il fut un temps pas si lointain où l’on écoutait volontiers les nutritionnistes mettant en garde face à une consommation éventuellement trop importante de matières grasses. Il valait mieux de la margarine que du beurre, etc. Or cette tendance là s’est renversée : on redécouvre aujourd’hui les vertus du beurre. D’où une demande globale en hausse.