Pénurie d’antibiotiques : la syphilis est de retour car la production de la pénicilline qui permet de la soigner n’est plus profitable

Atlantico : selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la France ferait partie des 18 Etats actuellement en situation de pénurie de pénicilline alors que de moins en moins de laboratoires en commercialisent. Mais alors que les stocks mondiaux de ce médicament baissent, de plus en plus de vieilles maladies refont surface, telle que la pénicilline. Comment expliquer le retour de ces maladies presque oubliées? Quels sont les risques d'attraper une syphilis aujourd'hui? Quels dangers encourons-nous?

Stéphane Gayet : La syphilis est une infection sexuellement transmissible (IST) ou encore vénérienne, due à une bactérie très allongée, spiralée et mobile, appelée tréponème pâle.

La syphilis et la gonococcie sont les deux maladies vénériennes les plus anciennement connues. La syphilis est nettement la plus grave. Elle est très contagieuse. Sa transmission est essentiellement sexuelle, mais pas exclusivement. Ce sont les lésions muqueuses qui sont contagieuses, car très riches en tréponèmes, qu'il s'agisse de lésions muqueuses de la syphilis primaire (chancre : voir plus loin) ou de celles de la syphilis secondaire (syphilides érosives : voir plus loin). La transmission de la mère à son fœtus peut survenir surtout vers les 4e et 5e mois de grossesse.

Après un rapport sexuel contaminant, la période d'incubation de la maladie dure environ trois semaines. La première phase dite primaire de la maladie commence alors. La lésion typique de la syphilis primaire est une toute petite plaie (d’environ un centimètre) très superficielle de la muqueuse appelée chancre. Il survient à l’endroit précis où la contamination s’est effectuée : extrémité du pénis ou petites lèvres ; mais bien d’autres localisations sont possibles en fonction du mode de contamination (vagin, col de l’utérus, anus, rectum ou pharynx). Le fond du chancre est propre et rosé. Il est induré, comme cartonné (attention : il est très contagieux). Il ne fait pas mal et il n’y a pas de fièvre. Il existe un ganglion lymphatique augmenté de volume (adénopathie) – mais non inflammatoire - à proximité du chancre. La syphilis primaire est discrète et indolore comme nous l’avons vu. Elle peut tout à fait passer inaperçue. L’évolution se fait vers la guérison spontanée du chancre sans séquelles, en quelques semaines.

La syphilis primaire est donc purement locale. Si le sujet n’est pas traité, il sera apparemment guéri, mais son état pourra évoluer vers les stades ultérieurs et redoutables de la syphilis : environ 30 % des sujets ayant présenté un chancre syphilitique vont présenter des signes de syphilis secondaire ; certains sujets peuvent également développer plus tard une syphilis tertiaire, sans avoir eu de signes de syphilis secondaire.

La deuxième phase est donc la syphilis secondaire, encore considérée comme une phase précoce, eu égard au caractère très tardif et durable de la phase tertiaire. La durée de la syphilis secondaire est en général inférieure à un an. Elle est liée à la diffusion du tréponème pâle dans tout le corps, comme une sorte de septicémie lente. La syphilis secondaire se manifeste par des éruptions (« boutons ») sur la peau et les muqueuses. Elles sont entrecoupées de phases sans signes perceptibles de quelques semaines ou mois. La roséole syphilitique est la première éruption de la syphilis secondaire. Elle passe souvent inaperçue, car les macules (« boutons ») sont petites (de l’ordre d’un centimètre), de couleur rose pâle, sans relief, disséminées sur le thorax et l’abdomen, transitoires et sans signes d’accompagnement ; cette éruption disparait spontanément en une huitaine de jours.