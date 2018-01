"Pentagone Papers" : Et si Spielberg était tout simplement le meilleur?

CINEMA

« PENTAGON PAPERS »

DE STEVEN SPIELBERG

AVEC MERYL STREEP ET TOM HANKS.

RECOMMANDATION : EN PRIORITÉ

THEME

1971. La rédaction du Washington Post est en ébullition.

Son plus important concurrent, le New York Times, vient de publier de larges extraits d’un rapport classé top-secret par le Pentagone. Y sont révélées les manipulations imputables à quatre présidents américains successifs au sujet de la conduite de la guerre au Vietnam. Alors que les gouvernements prétendaient travailler à la paix, on y découvre que l’armée et la C.I.A œuvraient pour aggraver le conflit.

Devant un tel scoop qui, évidemment dope immédiatement les ventes du New York Times, le sang du rédacteur en chef du Washington Post, Ben Bradley (Tom Hanks), ne fait qu’un tour. Il va tenter par tous les moyens de se procurer, lui aussi, ces documents, d’autant que son journal, connaissant d’importantes difficultés financières, ce serait une occasion de le renflouer.



Va alors commencer une course effrénée pour se procurer ces documents. Va en plus débuter parallèment un combat pour que la propriétaire du quotidien, Katharine Graham (Meryl Streep), accepte de les publier. Car s’agissant de secrets d’Etat, la Maison Blanche risque de réagir, en interdisant tout bonnement le journal.

Pour Katharine Graham, qui, par ses fonctions, est obligée de composer avec les puissants du pays, cette décision ne sera pas facile à prendre. Grâce à Ben Bradley, elle va finir par comprendre que de la divulgation, ou non, de ces documents, vont dépendre la liberté de la presse, son indépendance, sa fonction de contre-pouvoir et, au delà, le maintien de la démocratie…

POINTS FORTS

- Le brio et la tension du scénario. Au vu de son sujet, on s’attend à un film historique et corporatiste, où le bras de fer entre l’Etat et la presse va tenir de la reconstitution laborieuse . Là, on se trouve dans un thriller à double détente : une incroyable course journalistique pour dénicher et publier des documents classés « secret–défense », compromettants pour le pouvoir américain, et une passionnante chronique sociale où l’on va voir la première femme au monde directrice d’un journal prendre des décisions cruciales dans un univers encore dirigé par des hommes ! Coup double !

- Un film qui court après deux lièvres à la fois… Beaucoup se seraient plantés… A soixante et onze ans, Steven Spielberg mène ses deux courses d’une main de maître. Il navigue d’un sujet à l’autre avec une maestria qui cloue le spectateur dans son fauteuil.

- Si l’action se passe dans l’Amérique des années 70, indirectement, tout nous ramène à celle d’aujourd’hui. Celle de Donald Trump dont on connaît les coups de gueule tonitruants pour tenter d’intimider la presse, celle du scandale Weinstein aussi, qui se solde en ce moment par une vague féministe mondiale sans précédent. Si un film est bien dans l’actualité, c’est celui-là.