Si vous pensiez que vos décisions de vote sont parfaitement rationnelles, cet article risque de vous ébouriffer

Atlantico: Selon vous, le vote ne peut s'expliquer uniquement par un choix rationnel et serait sujet à des influences imprévisibles telles que l'humeur, l'état émotionnel... Comment réagit notre cerveau dans de tels cas, à quoi est-il sensible et qu'est-ce qui le détermine ?

Bruno Jerome: La plupart des modèles explicatifs du vote reposent en effet sur des facteurs structurants (géographie, socio-démographie, économie, affiliation partisane), des comportements (électeurs utilitaristes - consuméristes ou évaluateurs de la situation économique globale, électeurs juges du bilan du sortant), autant d’éléments que l’on essaie de quantifier pour expliquer et/ou prévoir.

Mais chaque modèle essayant de tester les hypothèses précédentes à l’aune des données empiriques est assorti d’un facteur d’erreur (d’un résidu) captant tous les éléments explicatifs non pris en compte dans l’équation.

Ce facteur d’erreur comprend entre autres, des facteurs psychologiques tels que les émotions (dont la colère), le besoin de protection, la perception de l’image ou de la communication d’un candidat, etc. A ce titre, l’humeur (mood) peut jouer un rôle important sinon déterminant dans une élection. On le perçoit par exemple dans la forte corrélation qui existe entre les anticipations subjectives d’évolution du niveau de vie et la popularité ou le vote.

Mais au-delà, toujours dans un contexte électoral, les facteurs psychologiques tels que la crainte, la peur, peuvent alerter notre cerveau reptilien et déclencher des réflexesd’instinct de survie, ce qui dans certains cas conduit à un vote que l’on qualifiera d’irrationnel parce qu’éruptif, fondé sur le rejet de quelque chose ou tout simplement symptomatique d’un « appel au secours ».

Quand les électeurs hésitent entre deux candidats, ceux qui se sentent de meilleure humeur voteraient pour le candidat le plus "risqué" et ceux qui se sentent moins bien auraient tendance à voter pour le candidat de la "protection" (les Républicains représentant l'aversion au risque). Comment se traduit cette conclusion en des termes plus politiques ? Quels en sont les exemples dans l'histoire politique récente ?

Dans ce registre, récemment, une étude publiée dans American PoliticsResearch par des chercheurs du Darmouthcollege (New Hampshire) et de l’Australian National University, tend à montrer que les républicains ont un avantage en voix sur les démocrates lorsqu’une frange des électeurs (1% des électeurs en âge de voter) anticipent que les conditions climatiques vont se dégrader. Ceci serait particulièrement vrai dans les Etats du sud-est où ils sont souvent confrontés aux tornades et aux ouragans. Que se passe-t-il alors ? Alors qu’ils étaient prêts à voter démocrate par temps clément, ces électeurs s’inquiètent en apprenant la dégradation du climat, puis lorsque la pluie arrive, ils changent leur vote. En réalité, ils sont riscophobes (risk averse), et votent en vertu d’un mécanisme de croyances pour les conservateurs (Républicains), synonyme selon eux d’une plus grande protection. La modification du comportement de vote par la psychologie en somme.