Si vous pensez que c’est Zidane qui a assuré le succès de l’euro et que Saint-Simon est le créateur d’une liqueur, vous avez grand besoin de lire cet article

Deux questions, parmi les 1000 qui composent ce jeu, pour tester vos connaissances en économie et vérifier que vous n’êtes pas aussi nuls que vous le dites souvent.

Première question : Qui a inventé l'euro ?

- Robert Mundell, un chercheur canadien qui a obtenu le prix Nobel - Jacques Delors - Zinedine Zidane

Deuxième question : Quel est le principe de base du saint-simonisme ?

- Les valeurs de solidarité - La propriété collective du capital - Le progrès industriel et l’intervention de l’Etat

Les réponses expliquées et commentées sont à la fin de ce post et dans le jeu Ecomania. Comme souvent, les réponses sont évidemment beaucoup plus intéressantes que les questions.

Ne vous fiez pas aux mauvaises langues : les Français ne sont pas plus mauvais ou meilleurs que les Anglais et les Allemands.

L'économie est partout et n'obéit qu'à une seule règle : celle du bon sens et du mieux vivre. Les questions sont rangées en 6 catégories.

• Politiques et systèmes économiques : Croissance, PIB, hommes politiques...

• Histoire économique : Théories économiques, géographie...

• Economie internationale : Euro, Europe, firmes étrangères...

• Votre argent : Banque, bourse, moyens de paiement...

• Entreprises et les entrepreneurs : Distribution, transports, télécom...

• Economie digitale : High-tech, start-up, économie numérique...

Les réponses expliquées aux deux questions du jour :

Réponse 1 : Robert Mundell serait le père spirituel de l’euro. Cet économiste canadien, conseiller de Ronald Reagan, est le premier en 1961 à avoir imaginé une monnaie unique pour l’Europe et pour se prémunir de l’inflation et des dévaluations. L'idée a été portée par le couple franco-allemand et notamment Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Helmut Kohl, relayés sur le terrain par Jacques Delors Premier ministre et président de la Commission.

Mundell, inconnu en Europe, avait eu le prix Nobel en 1999, l'année de la mise en place de l’euro. Il n'a pas été invité aux cérémonies, ce qui a encore accru l’image d’arrogance de l'administration de Bruxelles.

Quant à Zinedine Zidane, il a lui aussi énormément contribué à la notoriété de l’Euro, mais dans une discipline autrement plus sportive.

Réponse 2 : Claude Henri de Saint-Simon n'a rien à voir avec la liqueur, sauf d’en boire de temps à autre. Il est le premier à montrer l’intérêt du progrès industriel, de la productivité et de l’intervention de l’Etat pour créer de la richesse et améliorer les conditions de vie de la classe laborieuse. Saint-Simon a attiré à lui beaucoup d'ingénieurs, jusqu'à former une sorte de secte porteuse du "saint-simonisme". On est au 19ème siècle. En Angleterre, Stuart Mill, le dernier de l'école classique, explique que le libéralisme est le meilleur système pour produire des richesses mais reconnaît que ça n'est pas le meilleur pour les repartir équitablement.

