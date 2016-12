Si vous pensez que d’aller "chez ma tante" va vous rapporter gros et si vous savez qui de Tristan Bernard, Sacha Guitry ou Serge Gainsbourg aimait le plus l’argent, vous êtes mûr pour briller un soir de réveillon

Deux questions, parmi les 1000 qui composent ce jeu, pour tester vos connaissances en économie et vérifier que vous n’êtes pas aussi nuls que vous le dites souvent.

Première question : Dans le jargon économique, si je vais chez "ma tante", je vais chez...

- Chez la sœur de mon père ou de ma mère

- Au Mont-de-Piété

- Au Crédit municipal de Paris

Deuxième question : Qui a dit "L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million il commence à se faire sentir" ?

- Tristan Bernard

- Sacha Guitry

-Serge Gainsbourg

Les questions sont parfois plus difficiles, mais les réponses sont toujours expliquées et commentées.

Les deux réponses à nos deux questions du jour sont à la fin de ce post et dans le jeu Ecomania.

Comme souvent, les réponses sont évidemment beaucoup plus intéressantes que les questions. Ne vous fiez pas aux mauvaises langues : les Français ne sont pas plus mauvais ou meilleurs que les Anglais et les Allemands.

L'économie est partout et n'obéit qu'à une seule règle : celle du bon sens et du mieux vivre. Les questions sont rangées en 6 catégories.

• Politiques et systèmes économiques : Croissance, PIB, hommes politiques...

• Histoire économique : Théories économiques, géographie...

• Economie internationale : Euro, Europe, firmes étrangères...

• Votre argent : Banque, bourse, moyens de paiement...

• Entreprises et les entrepreneurs : Distribution, transports, télécom...

• Economie digitale : High-tech, start-up, économie numérique...

Les réponses expliquées aux deux questions du jour :

Réponse 1 : Le Mont-de-Piété, aussi appelé Crédit Municipal de Paris, est un établissement qui distribue des crédits en échange du dépôt d’un objet personnel. On aurait pu dire "chez mon oncle", mais "mon oncle" en argot désignait le préteur sur gage. Dans le vieux Paris sous la monarchie, les familles riches donnaient parfois des meubles en gage pour obtenir un prêt. Quand ces familles recevaient, elles expliquaient que tel ou tel meuble avait été donné à "ma tante". Ceci dit, vous pouvez aussi aller chez la sœur de votre mère ou celle de votre père sans être forcément fauché.

Réponse 2 : Tristan Bernard. Mais Michel Audiard qui connaissait ses classiques, lui avait emprunté cette réplique et l’avait intégré au scénario des Tontons flingueurs, mais l’avait retirée à cause des droits qu’il aurait fallu payer (une histoire de flouze !!!)... Sacha Guitry aimait l'argent qui "sert à mesurer le talent", disait-il. Quant à Serge Gainsbourg, il avait une attitude particulière, au point d’avoir brûlé un billet de banque à la télévision en direct, ce qui est formellement interdit et passible de prison.

