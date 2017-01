PenelopeGate : François Fillon saura-t-il sauver sa candidature avec son grand meeting du 29 janvier ?

Atlantico : Les révélations du Canard enchaîné concernant l'emploi de Pénélope Fillon par son époux à l'Assemblée nationale vient perturber la campagne du candidat des Républicains. En quoi est il possible de considérer que la révélation de cette affaire est d'autant plus perturbante qu'elle intervient à un moment de "creux" pour un François Fillon qui n'a pas su imposer son rythme à la campagne ? En quoi le grand meeting prévu le 29 janvier prochain revêt alors une importance capitale pour la candidat, pour reprendre la main ?

Jean Petaux : La première remarque que l’on doit faire c’est que légalement une ou un parlementaire a le droit d’employer qui elle ou il veut comme collaboratrice ou collaborateur. Que cette personne soit son épouse, son mari, son fils, sa fille, sa maitresse ou son amant. Contrairement au règlement existant au Parlement européen, il n’y a aucune incompatibilité professionnelle pour ce type d’emploi. Au Parlement français, l’enveloppe financière dont dispose l’élu est de 9.531 € bruts. Elle porte le nom d’Indemnité Représentative de Frais de Mandats (IRFM). Sur cette enveloppe le parlementaire peut embaucher 1, 2 ou 3 personnes différentes. S’il s’agit d’un membre de la famille du député ou du sénateur, l’IRFM est plafonnée à 50% du montant total disponible (4.700 € bruts environ). Légalement il n’y a donc pas d’interdiction formelle à cette pratique. Toute la question est de savoir d’une part s’il a bien eu un réel travail fourni ou bien s’il s’agit d’un emploi fictif. C’est ce que l’enquête préliminaire ouverte par le Parquet Financier va faire en sorte vérifier. Pour dire les choses simplement on peut considérer que cette enquête n’est pas la plus compliquer à mener et que les Français devraient être vite fixés…

On voit bien qu’il n’est pas question ici de droit mais de « principe » pour ne pas dire de « déontologie ». François Fillon, s’il a employé jadis son épouse comme collaboratrice, n’a, à l’évidence, pas saisi que l’opinion publique est très défavorable à ce genre de pratique. Cela ne date pas d’aujourd’hui d’ailleurs même si les critiques se sont multipliées à ce sujet ces dernières années. Si Pénélope Fillon a réellement été la collaboratrice de son époux ou de son suppléant qui a siégé à sa place quand celui-ci était ministre, c’était tout à fait légal mais c’est devenu progressivement une faute morale. Si elle n’a pas été une réelle collaboratrice, si elle n’a pas travaillé, c’est une situation passible des tribunaux et cela deviendrait alors une faute juridique. Le problème dans les deux cas (faute déontologique ou faute juridique) c’est qu’il s’agit désormais d’une faute politique. Et en ce sens c’est très ennuyeux pour Fillon. Cette affaire est révélée à un moment qui ne doit rien au hasard : moins de cinq jours avant ce qui est présenté comme sa véritable entrée en campagne : son grand discours de sacre de candidature, son « Porte de Versailles » (Sarkozy, 14 janvier 2007) ou son « Bourget » (Hollande, 22 janvier 2012) à lui. Il y a donc clairement, chez ceux qui ont « armé » et « lancé » le « missile Pénélope », une intention manifeste de déstabiliser François Fillon. Comme dans ce genre d’affaire il n’y a pas du tout d’investigation ou d’enquête mais, disons les choses clairement, une « balance », une « dénonciation » livrée au « Canard Enchaîné » ce sont donc bien des proches de Fillon, ou qui l’ont été, suffisamment proches en tous les cas pour avoir eu à connaitre les faits, qui ont « gentiment » révélé l’histoire. En politique, les « saloperies » ne viennent pas (ou rarement) des adversaires, elles trouvent leur source (très souvent) dans son propre camp. Il faut donc chercher du côté des « amis » de François Fillon, de ceux qui à un titre ou à un autre ont eu quelque raison de lui en vouloir, avant-hier, hier, récemment ou qui sont en conflit avec lui aujourd’hui pour trouver l’origine du « poulet » au « Canard »…