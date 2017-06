Pendant que la Macronmania bat son plein à Paris, Mario Draghi résiste seul aux pressions allemandes pour sauver la croissance européenne (et notamment la nôtre)

Atlantico : Alors que l'économie mondiale semble montrer quelques signes de faiblesse, entre des chiffres décevants concernant l'emploi américain et un pouvoir de plus en plus régulateur en Chine, quelle est l'importance prise par la situation de la BCE, qui doit prendre sa décision de politique monétaire ce jour ? En quoi la BCE devient elle centrale au regard du contexte actuel ?

Frédérik Ducrozet : Nous sommes plus optimistes sur le « momentum » de l’économie mondiale, non seulement en Europe où la croissance flirte avec les 2%, aux Etats-Unis où le ralentissement des créations d’emploi traduit avant tout le fait que l’économie est proche du plein emploi, mais aussi dans plusieurs pays émergents où l’on observe un redressement des échanges commerciaux et de la demande.

Ceci n’enlève rien à l’importance de la politique monétaire de la BCE pour les marchés mondiaux et l’économie européenne.

A court terme, les conditions de marché restent fortement dépendantes des décisions de la BCE, et notamment du calendrier et des modalités de sa stratégie de sortie (des mesures non-conventionnelles que sont les taux négatifs et les rachats d’actifs). Cette normalisation de la politique monétaire s’annonce particulièrement lente et prudente, mais les marchés ont tendance à sur-réagir dans un premier temps, ce qui complique la tâche de la BCE si cette sur-réaction se traduit par un resserrement des conditions financières. L’appréciation récente de l’euro en est le parfait exemple.

A plus long terme, c’est la capacité de la BCE à relever ses taux directeurs puis à réduire la taille de son bilan qui détermineront la « nouvelle norme » économique. Le principal critère, sinon le seul, sera l’évolution du noyau dur de l’inflation dans les trimestres à venir. Soit les pressions sous-jacentes sur les salaires et les prix refont surface avec la baisse du chômage au niveau européen, soit ce n’est pas le cas et la BCE pourrait se retrouver dans une situation extrêmement délicate, potentiellement proche de la capitulation.

Ce qui est en jeu au plan théorique, c’est la courbe de Phillips, le terme économique qui décrit la relation entre taux de chômage, salaires et prix à la consommation. S’il s’avère que cette courbe est devenue plate au point où une baisse du chômage n’a plus d’effet sur l’inflation, notamment à cause de facteurs globaux sur lesquels la BCE n’a pas d’influence, alors c’est le mandat même de la BCE qui peut être fragilisé.

La nouvelle faiblesse des taux d'intérêts, et la faible inflation au niveau mondial, semblent inquiéter les économistes. Quelles sont les causes de ce phénomène et comment la BCE peut-elle participer à la lutte contre un courant dont l'économie mondiale a encore de la peine à se sortir ?

On ne compte plus les travaux empiriques ni les discours des membres de la BCE sur ce sujet (voir notamment ici, ici ou ici). Les conclusions de ces derniers sont relativement consensuelles : la BCE n’y est pour rien, ou pas grand-chose. Bien sûr, la BCE a baissé les taux et lancé une multitude de mesures toutes plus radicales les unes que les autres qui ont pour effet de compresser les primes de risque, et donc les taux d’intérêt sans risque. Mais les causes profondes de la baisse séculaire des taux d’intérêt sont d’origine structurelle : faiblesse de l’inflation au niveau mondial, vieillissement de la population, excès d’épargne, etc. La BCE n’a fait que répondre à ces changements au cœur de la crise de la zone euro, parfois en amplifiant le phénomène, mais sans en être à l’origine.