Le Pen/Mélenchon : Europe, entreprises, impôts... le match des programmes de rupture

Atlantico: Quelle est pour chacun d'eux la place de l'entreprise dans la France qu'ils envisagent?

Gilles Saint-Paul: Les deux programmes ont une philosophie assez différente.

Pour Jean-Luc Mélenchon, l’ennemi c’est l’entreprise et les « riches ». Pour Marine Le Pen, l’ennemi c’est l’étranger. Ainsi, le premier envisage un durcissement de la réglementation du travail et de la fiscalité sur le capital, tandis que la seconde promeut le nationalisme économique : préférence nationale pour les appels d’offres, remise en cause de la directive sur les travailleurs détachés, etc.

Après avoir soutenu la ligne de Philippot pour un état fort pendant des années, Le Pen évoque de plus en plus les PME dans ses interventions; reviendrait-elle à une ligne économique libérale comme son père par le passé?

La stratégie de conquête du pouvoir de Marine le Pen tente de ménager la chèvre et le chou afin de constituer une coalition suffisamment vaste lui permettant de l’emporter. Elle s’adresse aussi bien à des salariés modestes qu’à des petits patrons brimés par les réglementations et la fiscalité. Ainsi, elle ne revient pas sur les 35 heures mais propose de réintroduire la défiscalisation des heures supplémentaires. Elle s’engage à retirer la loi El Khomri tout en proposant des allégements de charges et un taux d’IS réduit pour les PME. Cette ligne économique n’est pas libérale au sens où elle ne se traduit ni par une hausse de la concurrence et des libertés économiques, ni par une réduction des dépenses publiques. A long terme, la pression fiscale ne baissera pas et les mesures protectionnistes pèseront sur la compétitivité.

Les deux candidats sont résolument anti-européens, mais peuvent-ils mettre en pratique leurs propositions: renégocier les traités européens, sortir de la zone Euro?

Tout dépendra de la volonté de nos partenaires européens de renégocier les traités. La France est au cœur de l’UE et peut menacer crédiblement de la faire imploser. Les exigences de la France seront donc prises au sérieux.

Prenons par exemple les objectifs de M. Mélenchon. Il est probable qu’il parvienne à négocier des clauses d’exception pour la France en ce qui concerne la libéralisation des services publics et la directive sur les travailleurs détachés. En ce qui concerne l’assouplissement du pacte de stabilité, il aurait mauvaise grâce à jouer les don Quichotte, parce qu’en réalité la France s’est toujours débrouillée pour le violer et remettre à plus tard la mise en œuvre d’un programme d’ajustement fiscal. En ce qui concerne la modification des statuts de la BCE, en revanche, il se heurtera à une fin de non-recevoir de la part de Berlin, d’autant que les Allemands ont avalé assez de couleuvres avec les entorses de Mario Draghi aux principes qui régissent la BCE (OMT, etc). Quant aux mesures qu’il propose comme représailles au cas où l’UE refuserait ses exigences (plan « B ») elles sont illégales au regard des traités et ne pourraient être mises en œuvre que si la France quittait l’Union Europeénne. Il est plus probable que M. Mélenchon se satisferait du compromis esquissé plus haut, d’autant que le Front de Gauche n’a aucune chance d’obtenir une majorité absolue au Parlement.