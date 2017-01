"Pelleas et Mélisande": une histoire d'amour envoûtante

Il se verra décerner le prix Nobel de littérature en 1911.

Publié en 1892 et créé en 1893 au théâtre des Bouffes Parisiens à Paris, « Pelléas et Mélisande » est l’une des plus envoûtantes histoires d’amour jamais écrites. En 1902, Debussy s’en emparera pour en tirer un opéra.

Thème

C’est une histoire qui commence comme un conte de fées et va se terminer sur un drame…

Il était une fois, dans une époque lointaine, un prince du nom de Golaud qui s’était perdu dans une des forêts de son royaume. Au bord d’une fontaine, il y rencontra une jeune fille en pleurs, qui s’était égarée elle aussi. Elle s’appelait Mélisande.

Ce fut comme si la foudre tombait sur le jeune homme. Il ramena Mélisande dans son château, et l’épousa. Mais Golaud avait un demi-frère, Pelléas, qui lui aussi s’éprit de la jeune fille, et, cette fois là, il y eut amour réciproque. Pourtant, les deux amoureux ne se dirent rien et, pendant longtemps, ne s’approchèrent même pas, jusqu’au jour où ils s’avouèrent leurs sentiments.

Hélas, Golaud surprit leur conversation. Fou de jalousie, il tua Pelléas et blessa Mélisande, qui, bien qu’ayant accouché d’une petite fille, mourut de chagrin.

Points forts

- La pièce en elle même. Enigmatique comme un rêve, d’une étrangeté à la fois inquiétante et mélancolique c’est un chef d’œuvre du théâtre symboliste. Même si elle est une transposition du mythe de Tristan et Yseult, tous ses personnages évoquent des héros shakespeariens. Mélisande est un peu Ophélie; Pelléas, Hamlet; et Golaud, Othello. Quant à la langue, elle est d’une beauté exceptionnelle.

- La mise en scène. Grâce à une scénographie très sobre, très dépouillée et qui, par un jeu de voiles et de lumières, joue sur la transparence, elle magnifie le texte, le porte à son incandescence poétique et féérique.