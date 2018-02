"Peintures des Lointains" : L'évolution révélatrice d'un regard

EXPOSITION

Peintures des Lointains

INFORMATIONS

Jusqu’au 6 janvier 2019

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

37, Quai Branly, 75007 Paris

Réservations : 01.56.61.71.72

RECOMMANDATION

BON

THEME

L’exposition se pose la question du sens à donner à des images issues – pour la plupart – de la colonisation. Ce ne sont pas moins de près de 130 peintures et dessins, la plupart remisés depuis la fin des années 1950 dans les réserves dans l’ancien musée de la Porte Dorée, qui sont présentés pour la première fois à l’occasion de cette exposition. Pas question d’en faire les emblèmes des bienfaits coloniaux, et de revenir sur un débat aussi politique que dépassé. La conservatrice a eu le courage de s’emparer de ce sujet pour le démystifier par l’histoire des représentations européennes sur les espaces colonisés par les Européens dans la seconde moitié du XIXème siècle.

POINTS FORTS

-L’exposition déconstruit les stéréotypes coloniaux en restituant le contexte historique de leur formation.

Que ce soit la quête paradisiaque d’un ailleurs conçu par les peintres voyageurs de la fin du 19ème siècle comme la possibilité d’une régénération par le contact d’une nature authentique et préservée, opposée à la vieille Europe décadente, le spectateur est convié à relativiser les représentations traditionnellement usitées pour voir en d'autres le contraire des Européens. On comprend bien comment, par exemple, la représentation orientaliste de pays du Moyen Orient, avec leurs couleurs chaudes, une nature luxuriante, peut s’inscrire dans des images forgées depuis les voyageurs des Lumières, à l’instar de Thomas Shaw, ou des antiquaires envoyés en mission par les rois de France Louis XIV et Louis XV, en Egypte ou en Syrie. Proposer une genèse des clichés retranscrits par les peintres, c’est décrypter des représentations parfois devenues des emblèmes de l’authenticité des pays concernés, comme cette mosquée de Basse Egypte peinte par Prosper Marilhat, qui définit un Orient plein de mystère, à la nuit tombante.

-Le titre de l’exposition se propose de revoir un poncif : celui de l’Occident confronté à l’autre. La conservatrice montre bien qu’il n’y a pas « un autre » mais des lointains, c’est à dire certaines situations qui vont provoquer diverses réactions chez ceux qui y sont confrontés. Dans un cas, un tableau sera aussi documentaire que fort en coloris, dans l’autre, ce sera l’esthétique qui sera privilégiée au détriment de l’information. Cette diversité a été respectée : le spectateur pourra autant méditer sur un paysage que réfléchir sur le sens d’une cérémonie d’initiation des garçons à partir du portrait du Jeune initié Kala de la société secrète Bell de Paoua, peint par Georges Lespès.

-Pour finir, on notera la présence d’œuvres peu ou pas montrées, de peintres aux qualités pourtant certaines. Là où on aurait pu s’attendre aux grands noms de l’art moderne – Matisse ou Gauguin – le choix assumé a été fait de présenter des artistes aussi talentueux que méconnus. Réunir Albert Lebourg, André Suréda, Théodore Frère, Prosper Marilhat ou encore Paul Jacoulet est le point fort de cette exposition.