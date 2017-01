La peinture, témoin parfois plus significatif qu'un documentaire

Décryptage

Attention ! La radicalisation violente commence-t-elle vraiment sur Internet ? Pour comprendre les processus de radicalisation des jeunes et les processus de rupture qui conduisent la jeunesse à adhérer à des idées radicales et violentes, on a souvent tendance à mettre en accusation les médias sociaux, et plus généralement le Net. Les faits sont plus complexes que cela...

Atlanti-culture "Les enfants du silence": un superbe hymne à l'amour Par crispation sur leur identité et réflexe d'autodéfense, les sourds et les malentendants peuvent-ils refuser d'améliorer leur communication avec les autres, au risque d'empêcher l'épanouissement d'un grand amour? C'est le thème des"Enfants du silence", pièce initiatique qui ne laisse pas indemne.

Dernier round Primaire de la gauche : un beau débat plus qu'une Belle Alliance ? Le débat d'entre de tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire a permis de clarifier les antagonismes de deux gauches, celle de la crédibilité et celle de la transformation sociale. Il a aussi montré les dangers qui menacent les unions politiques dans un monde politique de plus en plus multipolaire et donc de plus en plus éclaté.

Début Penelopegate : l’Odyssée de Fillon ne fait-elle que commencer? Le Penelopegate est, en vingt-quatre heures, devenu le sujet de conversation qu’on aborde forcément dans un dîner. Pour Fillon, qui avait gagné sa petite guerre de Troie en novembre de façon un peu inattendue, le coup est plus rude qu’on aurait pu le croire au premier abord. Il n’est en effet ni le premier ni le dernier homme politique épinglé sur les petits (ou gros) avantages qu’il a retirés du système. Dans son cas, la situation est toutefois plus compliquée que celle d’un Chirac, rendu populaire par ses multiples exemples de prévarication: Fillon était encore vierge en matière de mise en cause personnelle et il en avait même fait (grave erreur!) un thème de campagne. Il bénéficiera donc moins que Jacques Chirac, ou François Mitterrand, ou Nicolas Sarkozy, d’un contre-effet positif de cette affaire dans l’opinion.

Coulisse politique Chic! les premières boules puantes de la campagne… Avec le Penelopegate, ce sont les premières boules puantes de la campagne présidentielle qui sont écrasées dans un coin et là on se dit: chic! le mois de mai approche, l’hiver se termine, ça sent le printemps, avec cette douce odeur de purin qui envahit les narines et qui asphyxie un peu comme un parfum trop lourd. Pour un peu, on en redemanderait.

Bye bye baby Mais quelles seront les conséquences du revirement de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à propos de la GPA ? La Cour européenne des droits de l'Homme a confirmé le 24 janvier le retrait de la garde d'un enfant conçu par GPA en Italie. Pour la cour, l’intérêt général prime sur « le désir de parentalité ».