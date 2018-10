Les péages urbains, dernier exemple en date de la ségrégation territoriale grandissante entre France des riches et France des pauvres

Atlantico : Alors que la question du péage urbain est aujourd’hui posée en France, quel bilan plus global peut-on réaliser de la réalité de la ségrégation sociale existante sur le territoire français ? Comment dresser un portrait comparatif entre France des riches et France des pauvres ?

Laurent Chalard : Si la France se caractérise au sein des pays développés par son système de redistribution sociale particulièrement efficient, permettant aux plus pauvres de nos concitoyens de se voir protéger de la pauvreté absolue ce qui n’est pas toujours le cas aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, il n’en demeure pas moins que les dynamiques économiques consécutives de la mondialisation et de l’adoption d’un libéralisme économique mal encadré depuis 1983 produisent les mêmes résultats qu’ailleurs, c’est à dire une augmentation des inégalités, comme l’a montré l’économiste Thomas Piketty.

En effet, au sommet de la pyramide sociale, plusieurs catégories ont pleinement bénéficié de la nouvelle donne économique internationale, voyant leurs revenus s’accroître considérablement, que ce soient les actionnaires ou les patrons des multinationales, une partie des « créatifs », c’est-à-dire des populations dont le niveau de compétences dans un domaine leur assure des revenus appréciables, ou les employés des secteurs de haute-technologie, très recherchés et pour cela bien rémunérés. A contrario, à la basse de la pyramide sociale, s’est développée une véritable armada de chômeurs, le chômage de masse s’étant imposé du fait du processus de désindustrialisation, qui, par définition, survivent plus qu’ils ne vivent, alors que parallèlement les emplois précaires, comme dans le domaine des services à la personne, se sont largement développés.

Ces deux catégories de population se répartissant inégalement sur le territoire, il s’en suit qu’il s’est produit une évolution de la géographie sociale française. Dans les grandes métropoles, suivant le schéma général mise en avant par la sociologue Saskia Sassen, se produit un processus de dualisation, entre d’un côté les « créatifs », qui travaillent dans le tertiaire supérieur, et de l’autre des populations qui assurent les emplois bas de gamme, nécessaires à leur bon fonctionnement. Elles concentrent consécutivement de plus en plus les cadres. A contrario, l’industrie étant désormais localisée plutôt dans des villes petites et moyennes, ces territoires ont été le plus touchés par la montée du chômage, puis de la paupérisation. Les cadres y sont sous-représentés alors que les employés et les ouvriers y demeurent largement majoritaires.

« La France des riches » se présentent donc aujourd’hui essentiellement comme une France vivant dans les métropoles, que ce soit dans leur centre, dans des banlieues chics ou dans l’espace périurbain choisi, même s’il faut garder en tête que les « riches » ne représentent qu’une partie de la population de ces mêmes métropoles, auxquelles s’ajoutent quelques territoires ruraux privilégiés comme les vignobles de Champagne ou de Côte d’Or. Il existe une réelle concentration des populations riches dans le territoire hexagonal. A contrario, la « France des pauvres » présente une géographie beaucoup plus dispersée, étant présente tout aussi bien dans les grandes métropoles, dont dans les grands ensembles, que dans les villes petites ou moyennes, en particulier dans celles touchées par la désindustrialisation, et les espaces ruraux peu productifs (le Massif Central par exemple). La ségrégation socio-spatiale se fait donc avant tout par le haut de la pyramide sociale !