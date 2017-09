Du PC à Hamon, Jean-Luc Mélenchon est-il capable d'avoir (et garder) des alliés ?

Atlantico : Dans quelle mesure cette situation de tension peut-elle découler des traits de personnalité de Jean Luc Mélenchon, celui-ci étant accusé d'être "ingérable" ou faut il y voir une stratégie ? Que traduit ce refus de former une coalition ?

Vincent Tournier : La psychologie est rarement une bonne clef pour comprendre les leaders politiques. Ceux-ci sont rarement fous, ils sont rationnels et calculateurs. N’oublions pas que Jean-Luc Mélenchon a un vieux passé de militant professionnel derrière lui. Aujourd’hui, quel est son intérêt, quelle est sa priorité en tant que leader d’un mouvement ? Son principal rival à gauche est le Parti socialiste, qui est lui-même en très mauvaise posture depuis l’écrasante défaite de son candidat. Lui tendre la main reviendrait à remettre en selles Benoît Hamon, ce qui n’est pas dans son intérêt.L’intérêt de Jean-Luc Mélenchon est au contraire de faire le ménage sur sa gauche, de chercher à réunir autour de lui tout ce qui bouge encore à gauche, y compris les frondeurs du PS et les restes du PCF.

Pour cela, Mélenchon dispose d’un argument fort : il est arrivé largement en tête de la gauche au premier tour de la présidentielle. Et si Hamon s’était désisté, la gauche passait au second tour, donc gagnait la présidentielle. Tel est le message qu’il vient de faire passer dans son interview au journal La Provence et qu’il va répéter dans les années qui viennent. Le seul point qui peut le gêner, c’est que, une fois qu’on aura passé les sénatoriales de septembre, il n’y aura plus d’élections avant les européennes de 2019 et les municipales de 2020. Cela veut dire que, dans les deux-trois années qui viennent, il n’y a pas de contraintes fortes à gauche pour passer des alliances, trouver des accords, s’unir autour d’un candidat. Le PS a donc un peu de temps pour se refaire une santé. C’est une difficulté dont Jean-Luc Mélenchon est conscient puisqu’il en parle dans son interview.

Jean Luc Mélenchon a toujours revendiqué sa fidélité à François Mitterrand, en quoi cette stratégie est-elle finalement opposée à celle de l'homme d'Epinay ? Comment comparer ces deux stratégies ?

Jean-Luc Mélenchon parle souvent en bien de François Mitterrand, par exemple lors du vingtième anniversaire de sa mort. Il confesse que celui-ci a été son « maître à penser ». Cela dit, on ne voit pas bien ce qu’il entend garder de l’ancien président, en dehors de fait qu’il l’utilise comme une référence symbolique pour se donner une certaine légitimité.François Mitterrand n’a pas été son mentor etJean-Luc Mélenchon n’a rejoint le PS qu’en 1976 après un parcours de militant actif dans la mouvance de la gauche radicale, du côté du trotskisme et la gauche autogestionnaire. De plus, il a souvent été en désaccord avec François Mitterrand, par exemple sur la stratégie « d’ouverture » vers la droite, ou plus tard sur l’intégration européenne (même si Mélenchon a initialement soutenu le traité de Maastricht). Sur l’économie, la divergence est assez importante : François Mitterrand a lancé la France sur la voie de l’économie de marché et de la monnaie unique, alors que Jean-Luc Mélenchon veut en sortir.