"Paysage perdu" : C'est beau, c'est grand, c'est complexe, une vie !

Décryptage

Bonnes feuilles Balzac, Zola, Proust ou encore Giono : eh oui, nos plus grands écrivains tombaient dans les pièges tortueux de l'orthographe Ce petit livre vous offre l’occasion rêvée de plonger malicieusement dans l’histoire de la langue et de la littérature françaises tout en révisant votre grammaire : il vous dit tout sur les plus jolies bévues, perles et fautes de français commises par la fine fleur de nos écrivains ! Extrait du livre "Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains" d'Anne Boquel et d'Etienne Kern aux éditions Payot (1/2).

Bonnes feuilles "La règle est simple : tout s’achète, surtout le silence" : pourquoi la lutte contre la fraude fiscale est une immense hypocrisie Les lanceurs d’alerte défrayent l’actualité depuis une dizaine d’années. À travers des exemples concrets en France et à l’étranger, l’auteur détaille la vie d’une cinquantaine de lanceurs d’alerte et les raisons pour lesquelles les États, hommes et femmes politiques, l’institution judiciaire, l’Europe et les entreprises veulent leur peau. Extrait du livre "La traque des lanceurs d’alerte" de Stéphanie Gibaud aux éditions Max Milo (1/2).

Best of Atlantico 2017 Votre smartphone entend des voix et vous feriez bien de vous préoccuper du risque que cela fait peser sur votre sécurité A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. Côté technologies, 2017 a vu le développement important des technologies de reconnaissance vocale, qui sont maintenant intégrées dans nos smartphones. Pour le meilleur et peut-être pour le pire.

Best of Atlantico 2017 Le développement économique incontestable de l’Afrique ne suffira pas à absorber une croissance démographique 12 fois supérieure à celle de l’Europe A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. En 2017, Eurostat a calculé que la croissance de la population africaine a été 12 fois supérieure à celle de l’Europe au cours des 20 dernières années. Comment, dans ces conditions, envisager un développement économique suffisant pour subvenir à ses besoins ?

Best of Atlantico 2017 Les 8 personnalités les plus riches de la planète ont un patrimoine équivalent aux 50% les plus pauvres… Mais combien de personnes seraient restées sans emploi sans ces 8 créateurs de richesse ? A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. En janvier, l'Institut Oxfam pointait une concentration de richesse "au dela du grotesque" qui sévit au sein de l'économie mondiale. Mais si 8 personnalités détiennent autant que les 50% les plus pauvres, elles sont également à l'origine de bouleversements économiques majeurs ayant permis un accroissement de la prospérité mondiale.

2017, l’odyssée de la fin du monde d’avant Géopolitique : difficile de savoir où va le monde… mais nous y allons très vite Atlantico a demandé à ses contributeurs leur vision de l’année où la France a vécu de nombreuses surprises et rebondissements et est entrée dans l’ère Macron. Pour Alain Rodier, le bilan est moins catastrophique que ce que l’on aurait pu escompter, bien que le hasard et l’amateurisme semblent avoir dicté l’attitude des dirigeants de la planète à quelques exceptions près.

2017, l’odyssée de la fin du monde d’avant Petit bilan des vrais résultats de l’économie française en 2017 Atlantico a demandé à ses contributeurs leur vision de l’année où la France a vécu de nombreuses surprises et rebondissements et est entrée dans l’ère Macron. Jean-Yves Archer fait le bilan des lignes de force de l'année économique.

Doublement des montants Mais qui va acheter pour Noël les milliards de dette supplémentaire que va créer le gouvernement américain en 2018 ? Les Etats-Unis ne cessent de s'endetter, et doublent même l'allure en 2018, alors que leur cycle de croissance est au plus haut. 1.000 milliards de dollars de dette publique seront à vendre en 2018 et 2019, le double de 2016.