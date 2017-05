Et le pays d’origine des migrants qui arrivent en Europe à l’heure actuelle est… le Bangladesh

Atlantico : Selon l'Organisation internationale des migrations, le Bangladesh serait le principal pays en provenance duquel proviendraient les migrants illégaux en Europe à l'heure actuelle. Quelles raisons expliqueraient ce phénomène ?

Jacques Barou : Il y a des causes liées au pays lui-même, en particulier des causes environnementales. Le Bengladesh, avec 1 173 habitants au km2, est le pays le plus densément peuplé au monde. 10% de son territoire est sous les eaux et le delta du Gange et du Brahmapoutre, qui occupe 120 000 des 143 000 km2 du pays, est une zone fertile mais inondable. En 1998 et 2007, des inondations ont tué près de 4 000 personnes, détruit plus de 50km2 de terre, et poussé 30 millions de personnes à se déplacer. Le pays est le huitième au monde pour le nombre d'habitants avec plus de 168 millions. Le taux de fécondité a baissé au cours des dernières années mais dans les années 1980 il était de 6,6 enfants par femme en moyenne.

Il en résulte aujourd'hui une pyramide des âges comportant des pourcentages de jeunes très élevés. Malgré des indices satisfaisants sur le plan économique avec un taux de croissance de 5%, le chômage des jeunes est très important. Ceux-ci ont depuis longtemps l'habitude d'émigrer clandestinement vers l'Inde et la Birmanie. Ces deux pays mènent depuis quelques années une politique répressive envers ces migrations non désirées. Il faut trouver des débouchés migratoires ailleurs.

Traditionnellement, les flux migratoires en provenance du Bangladesh se dirigeaient vers les pays du Golfe persique. Comment ce changement peut-il être interprété ?

Les conditions de vie des immigrés dans ces pays ont toujours été extrêmement difficiles : salaires très bas, conditions d'habitat déplorables, confiscation des passeports par les employeurs, ce qui réduit les possibilités de mouvement et de retour chez soi. Depuis la diminution du prix des hydrocarbures, les monarchies pétrolières du Golfe ont réduit les investissements dans les grands chantiers et la main d'oeuvre immigrée y est donc moins désirable.

Dans quelle mesure la situation libyenne pourrait-elle aggraver ces flux de migrants bangladeshis ?