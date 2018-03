Le patronat français ne réussira pas à étouffer le rapport Senard-Notat qui veut révolutionner l’entreprise

« C’est audacieux dans le fond, habilement présenté dans la forme. Bref c’est intelligent. Et on n’y échappera pas». Ce commentaire très dubitatif, fait par un des plus grands patrons du CAC 40, résume à lui seul l’importance attendue des réformes proposées par Nicole Notat (l’ex-secrétaire générale de la CFDT) et Jean-Dominique Senard (le patron de Michelin).

Ces deux personnalités qui avaient été chargées par le gouvernement de faire des propositions pour rapprocher l’entreprise de l’intérêt général, ont finalement après deux mois et « plus de 200 auditions », opté pour une mesure emblématique, censée convaincre l'opinion « que l'entreprise n'est pas seulement au service de ses actionnaires ».

Pour faire simple, Nicole Notat et Jean-Dominique Senard proposent de modifier l'article 1833 du Code civil. « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ». Cet article date de 1804 et revient à sacraliser l'intérêt des actionnaires.

Jean-Dominique Senard et Nicole Notat proposent d’y ajouter un second alinéa : « La société doit être gérée selon son intérêt propre en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. »

Ça peut paraître anodin, puéril ou évident mais ça peut tout changer. Le parti communiste et la CGT ont, par la voie de l’Humanité, considéré que le texte était dérisoire, et ne changerait rien. Un rideau de fumée. Une grande partie du patronat considère que c’est inutile et parce que c’est inutile, pas besoin de de le graver dans le marbre du Code civil.

Mais si c’est évident, pourquoi pas ?

Il y a quand même quelque chose d’étonnant en France.Les contre pouvoirs de gauche sont tellement imbibés de la coutume du conflit qu’ils rejetteront d’emblée toute réforme capable de faciliter le compromis dans les rapports sociaux. Du coté du pouvoir économique et financier, on n’est pas à une hypocrisie près. On applaudit Warren Buffet, l’homme le plus riche du monde quand il déclare que l’entreprise a obligatoirement une mission sociale et environnementale. On accepte même d’écouter Larry Fink le patron de Black Rock, le plus grand fondsd‘investissement du monde (6000 milliards de dollars d’actifs gérés) quand « il exhorte les entreprises dans lesquelles il est actionnaire à plus de transparence et de réflexion concernant leur stratégie ! Moins d’exigence à court terme, et plus d’analyse dynamique de l’évolution des entreprises »

Mais quand deux personnalités françaises choisies par le gouvernement décident de modifier un article du Code civil qui permettrait aux entreprises de consigner dans leurs statuts la prise en compte d’une réalité, elles sont accueillies soit dans l'indifférence en espérant qu’on les oublie rapidement, soit dans la violence de la critique pour que le pouvoir politique range le rapport au placard.